Los hinchas del Vasco Da Gama agotaron 70 mil entradas para la semifinal de vuelta contra Boca

Buenos Aires, 13 octubre (NA) - El Vasco Da Gama de Brasil ha agotado 70 mil entradas para el partido de vuelta de la semifinal de la Copa Sudamericana contra Boca, que se llevará a cabo en el estadio "Maracaná" de Brasil, el martes 20 de octubre.

La confirmación de la justicia de Brasil sobre la sede se produjo el pasado martes, tras diversas negociaciones entre la empresa concesionaria del estadio y el club semifinalista. Luego del fallo judicial, los hinchas adquirieron en tiempo récord las entradas disponibles.

Es importante recordar que la Conmebol no permite que el San Januario, estadio habitual del Vasco Da Gama, sea sede de la semifinal. Esta restricción se debe a que, para esta etapa del torneo, la capacidad mínima debe ser de 30 mil personas, mientras que el San Januario cuenta con aproximadamente 22 mil asientos.

Ante esta situación, el conjunto brasileño buscó alternativas dentro de Río de Janeiro y el Maracaná se presentó como la opción más viable. No obstante, la empresa Fla - Flu servicios intentó poner obstáculos para que el partido se juegue allí.

Finalmente, la policía elaboró un informe recomendando que el emblemático estadio es el lugar ideal para la importancia del encuentro. La justicia falló a favor del Vasco y la re-confirmación llegó también de parte de la Conmebol, el organismo que rige el fútbol en el continente. El partido se desarrollará el próximo martes 20 de octubre, a partir de las 21:30.