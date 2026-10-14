Ataque israelí en Gaza causa una muerte y otras novedades en Oriente Medio

FOTO: Ataque israelí en Gaza mata a una mujer y otras noticias en Oriente Medio

Un nuevo ataque israelí en la Franja de Gaza dejó como saldo la muerte de una mujer, según un informe de un hospital local este miércoles. Este suceso se suma a la creciente violencia en la región, donde los ataques israelíes han sido casi diarios desde la implementación de un frágil alto el fuego con Hamás.

El ataque, que tuvo lugar en un apartamento en la Ciudad de Gaza, fue confirmado por funcionarios del hospital Shifa. El ejército israelí indicó que su objetivo era un miliciano de Hamás, aunque no se ofrecieron detalles sobre el resultado del ataque.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego, más de 1.490 palestinos han perdido la vida a causa del fuego israelí, de acuerdo con el Ministerio de Salud de Gaza. Esta cifra, considerada fiable por diversas agencias de la ONU y expertos independientes, no desglosa entre civiles y combatientes, pero sostiene que la mayoría de las víctimas son mujeres y niños.

En otro evento significativo en la región, Irán llevó a cabo la ejecución de un hombre acusado de participar en una "operación armada" contra el régimen teocrático, en apoyo al exiliado expríncipe heredero Reza Pahlavi. El medio estatal Mizan, vinculado al poder judicial iraní, identificó al ejecutado como Ali Sina Mostafavi, quien había abierto fuego durante la guerra de Irán, causando heridas a varias personas, incluido un niño, en la ciudad de Kerman.

Las ejecuciones por cargos similares han suscitado protestas a nivel internacional, y expertos de la ONU han instado a Irán a detener todas las ejecuciones. Este informe se actualizará a medida que surjan nuevos acontecimientos.