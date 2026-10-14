Taxistas se movilizan contra Uber y DiDi en Rosario: "Ponen la tarifa que quieren"

FOTO: La disputa entre taxistas y Uber se prolonga sin solución en Rosario.

La posible legalización de Uber y DiDi en Rosario volvió a generar diferencias entre los representantes del sector taxista y quienes impulsan la iniciativa. En una reunión realizada en el anexo del Concejo Municipal, titulares y choferes de taxis debatieron el proyecto, sin la presencia de referentes de las aplicaciones, que habían sido convocados para participar de la discusión.

José Iantosca, referente de los taxistas en la ciudad, cuestionó la falta de representantes de las empresas y reclamó información sobre su funcionamiento. “Para empezar a discutir falta algo fundamental: si esas empresas existen o no. Que venga Uber, que venga DiDi, que presenten el número de CUIT y que digan cómo se van a regular de acuerdo con la ordenanza que sacan”, sostuvo en diálogo con Cadena 3 Rosario. También pidió que muestren sus plataformas al municipio para identificar qué vehículos prestarían el servicio.

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?? TAXISTAS SE MOVILIZAN AL CONCEJO Y CUESTIONAN EL APURO POR REGULAR UBER Y DIDI El gremio y los titulares de taxis de Rosario se movilizar al Anexo del Concejo Municipal, para expresar su rechazo al avance del proyecto que busca regular las aplicaciones de transporte. https://t.co/LIfLYyqQhP — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) October 14, 2026

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Iantosca advirtió que la iniciativa perjudicaría al sector porque las aplicaciones podrían definir libremente las tarifas y la cantidad de autos habilitados. “A nosotros nos perjudica totalmente porque ponen la tarifa que quieren y la cantidad de autos que quieren”, afirmó. En ese marco, consideró que la discusión no tiene sentido mientras las empresas no expliquen si están dispuestas a operar bajo las condiciones que establezca la normativa local.

Por último, el referente cuestionó la rapidez con la que el Ejecutivo municipal busca avanzar con la aprobación del proyecto. “Nosotros vemos que hay un apuro bastante importante. El motivo del apuro no lo conocemos; yo creo que esto es una lucha política que no tiene nada que ver con el servicio público de transporte de personas”, expresó. La iniciativa busca habilitar legalmente el uso de las aplicaciones para realizar traslados de pasajeros en Rosario.

Informe de Fernando Carrafiello.