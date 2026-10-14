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Evolución positiva del Papa tras la cirugía: comenzó a caminar y retoma su rutina

Los médicos informaron que el Papa León XIV tuvo una evolución posoperatoria normal y ya se encuentra caminando por su habitación, tras realizarse los análisis pertinentes.

14/10/2026 | 11:04Redacción Cadena 3

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Papa León XIV

FOTO: Papa León XIV

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Buenos Aires, 14 octubre – Los doctores Luigi Carbone y Stéfano Margaritora comunicaron este miércoles que el papa León XIV "se realizó los análisis de sangre y radiografía previstos, después de la intervención quirúrgica". En este sentido, señalaron que "los resultados confirman una evolución posoperatoria normal, los valores se encuentran dentro de los parámetros normales".

Los médicos expresaron: "Esta mañana el Santo Padre se realizó los análisis de sangre y radiografía previstos, después de la intervención quirúrgica. Los resultados confirman una evolución posoperatoria normal, los valores se encuentran dentro de los parámetros normales por el tipo de operación realizada".

Además, añadieron que "esta mañana el Santo Padre ha realizado fisioterapia respiratoria y ha comenzado a caminar por la habitación. Ha retomado su alimentación habitual, tomando el desayuno y el almuerzo". "La evolución sigue según lo previsto", afirmaron los médicos.

Lectura rápida

¿Cuál es la situación del Papa?
El Papa presenta una evolución posoperatoria normal tras su intervención quirúrgica.

¿Qué han informado los médicos?
Los médicos confirmaron que los análisis de sangre y radiografía están dentro de los parámetros normales.

¿Qué actividades ha comenzado a realizar el Papa?
El Papa ha comenzado a caminar por su habitación y ha retomado su alimentación habitual.

¿Quiénes son los médicos a cargo?
Los médicos a cargo son Luigi Carbone y Stéfano Margaritora.

¿Qué tipo de intervención se realizó?
Se realizó una intervención quirúrgica, aunque no se especificaron detalles.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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