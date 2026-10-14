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El fútbol argentino se prepara para la intensa fecha 13 del Torneo Clausura

Se viene un fin de semana clave en el campeonato local. Los equipos luchan por la clasificación a los playoffs en una jornada que arranca este jueves.

14/10/2026 | 10:05Redacción Cadena 3

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Este jueves se pone en marcha la decimotercera fecha del Torneo Clausura.

FOTO: Este jueves se pone en marcha la decimotercera fecha del Torneo Clausura.

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Buenos Aires, 14 octubre (NA) -- Este fin de semana, el fútbol argentino tendrá un momento crucial, ya que se disputará la decimotercera fecha del Torneo Clausura, que podría definir los equipos que avanzarán a los playoffs.

Las acciones comenzarán el jueves 15, con el enfrentamiento entre Huracán y Gimnasia y Esgrima La Plata a las 20 hs. Este partido es crucial para ambos equipos, que buscan consolidarse en los puestos de clasificación.

El viernes, se llevarán a cabo dos partidos. Primero, Defensa y Justicia se medirá ante Instituto de Córdoba a las 19, en un choque entre los mejores equipos en términos de puntos en este Torneo Clausura. Posteriormente, Boca recibirá a Talleres de Córdoba a las 21:30 en "La Bombonera", con la posibilidad de asegurar su lugar en los playoffs.

El sábado se anticipa como el día más emocionante de la fecha 13. A las 15, Banfield enfrentará a Argentinos Juniors. Luego, a las 17:30, se jugarán dos partidos simultáneos: Independiente Rivadavia de Mendoza contra Tigre y Platense frente a Lanús. Finalmente, a las 20, Atlético Tucumán se medirá con Rosario Central y Vélez con Gimnasia de Mendoza.

El domingo será el punto culminante de la fecha, con el clásico entre Racing e Independiente en el "Cilindro de Avellaneda", un duelo muy esperado por los aficionados. A las 18, Estudiantes de Río Cuarto se enfrentará a Aldosivi de Mar del Plata y Estudiantes de La Plata hará lo propio contra San Lorenzo. Por otro lado, a las 20:15, River jugará en Córdoba contra Belgrano.

La actividad de la fecha 13 del Torneo Clausura culminará el lunes con tres encuentros: Sarmiento recibirá a Barracas Central y Newell's a Central Córdoba de Santiago del Estero a las 19, mientras que a las 21:15, Deportivo Riestra se enfrentará a Unión de Santa Fe.

Lectura rápida

¿Qué se jugará este fin de semana?
La decimotercera fecha del Torneo Clausura argentino.

¿Cuándo comienza la fecha?
El jueves 15 de octubre a las 20 hs con el partido entre Huracán y Gimnasia.

¿Cuáles son los partidos destacados?
El clásico entre Racing e Independiente y Boca contra Talleres.

¿Qué día termina la fecha 13?
El lunes 19 de octubre con tres partidos programados.

¿Cuál es la importancia de esta fecha?
Podría definir a varios equipos clasificados a los playoffs.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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