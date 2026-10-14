Lisandro Martínez apuntó contra Manchester United y las leyendas del club salieron al cruce

Lisandro Martínez cuestionó la política de incorporaciones del Manchester United y reclamó mayor ambición para competir por la Champions League y la Premier League, después de la derrota por 2-0 ante Atlético de Madrid en el estadio Metropolitano. Sus declaraciones generaron críticas de referentes históricos del club, mientras el entrenador Michael Carrick pidió mantener la unidad del equipo.

El defensor argentino reconoció la superioridad del conjunto español, pero también señaló que el plantel necesita más recursos para afrontar partidos de ese nivel.

"Esperábamos más desde arriba, que traigan más jugadores para competir, porque muchos equipos también han incorporado jugadores, y hoy también el Atlético tiene un equipo increíble. Merecieron ganar hoy", expresó en la zona mixta.

Consultado sobre si Manchester United cuenta con las herramientas necesarias para competir en la Champions, Martínez respondió: "Espero más, sinceramente. Espero más de todos". Luego apuntó directamente al responsable del área deportiva, Jason Wilcox: "Espero más de nuestro director deportivo. Tengo que ser sincero".

El campeón del mundo aclaró que los futbolistas también tienen una cuota de responsabilidad. "Como jugadores, tenemos que hacer más, pero también es importante, cuando formas una plantilla fuerte, estar preparados para este tipo de noches", sostuvo.

Martínez consideró que la temporada anterior había dejado una base para construir un equipo competitivo y lamentó la actuación en Madrid. "Es molesto, decepcionante venir aquí y no ver a mi equipo intentando conseguir un resultado increíble; es decepcionante", manifestó.

En otra intervención, el argentino profundizó su diagnóstico sobre el funcionamiento colectivo. "No estamos jugando bien como equipo. El lenguaje corporal; perdemos tres o cuatro oportunidades y somos negativos", señaló.

También advirtió sobre los errores en los partidos internacionales y las dificultades para distribuir las cargas del calendario. "Tenemos muchos partidos, tenemos que rotar a los jugadores y, en mi opinión, no tenemos la mejor plantilla en comparación con otros equipos de élite", afirmó.

El defensor respaldó el trabajo de Carrick y sostuvo que el equipo necesita cambios porque sus rivales ya conocen su funcionamiento. "Él hace lo mejor que puede. Pero cada temporada es diferente", indicó sobre el entrenador.

"No puedes quedarte con lo que hiciste la temporada pasada. Los equipos te conocen, saben cómo juegas, conocen cada detalle. Y, si no cambias, la próxima temporada es un gran problema", agregó.

Su reclamo también alcanzó a otras áreas de la institución. "Se cambia al entrenador. ¿Y qué pasa con las otras áreas? No puedo decir más", lanzó. Luego insistió en que el análisis no debe concentrarse únicamente en el cuerpo técnico y los jugadores.

"Necesitamos más ambición. Necesitamos hablar más sobre ganar la Liga de Campeones y ganar la Premier League", expresó. Y concluyó: "Si no decimos la verdad, nada cambiará".

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Lisandro Martinez interview https://t.co/TTQSngbk0e — Manchester United Die Hard Fans (@DieHardUtdFans) October 13, 2026

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Wayne Rooney cuestionó que Martínez hiciera públicos esos reclamos. En Amazon Prime, el histórico goleador del club consideró que sus palabras podían afectar al vestuario, especialmente a los futbolistas jóvenes.

"Es una falta de respeto hacia sus compañeros de equipo, al decir que no son lo suficientemente buenos. Creo que solo Bruno Fernandes tiene derecho a pronunciarse. Pero debería quedarse en privado. Esa entrevista no va a ayudar en nada", sostuvo.

Rooney recordó que él había protagonizado una situación similar cuando consultó a Sir Alex Ferguson sobre los jugadores que el club iba a contratar y que se disculpó dos días después.

Aunque reconoció que Martínez demuestra preocupación por Manchester United y quiere más inversión, también cuestionó su rendimiento. "Si soy sincero, probablemente sea uno de los jugadores que tendría que salir", afirmó. Añadió que sus actuaciones no habían sido suficientemente buenas y consideró que había una intención detrás de sus declaraciones.

Paul Scholes, por su parte, apuntó contra el nivel de la defensa en su podcast The Good, The Bad & The Football. El exmediocampista sostuvo que el equipo no puede ganar la Premier League con sus actuales centrales y reclamó renovar toda la línea defensiva.

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Wayne Rooney has strongly criticised Lisandro Martinez for attacking Manchester United’s owners in the wake of the 2-0 loss to Athletico Madrid. Rooney, speaking on @primevideosport, said it’s “disrespectful” because by saying the squad isn’t good enough he’s throwing his own teammates under the bus. He said he himself had to apologise to his own teammates for doing something similar when he was at the club. “It’s disrespectful to his teammates. I can speak from experience of what he’s just done. It is very disrespectful. There’s a lot of young players in that dressing room as well that are looking for some guidance from experienced players and that hadn’t helped.” I can see where Wayne’s coming from, but we all know the team is nowhere near good enough. We’re all grown up and can see what Martinez is saying. I think he’s right to call out the owners and those running the show. They’re the reason the club is where it is right now, and nothing will fundamentally change until the whole lot are gone. — J Stewart (@triffic_stuff_) October 13, 2026

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Al analizar un gol recibido el sábado, Scholes reconoció las condiciones futbolísticas de Martínez, pero cuestionó que fuera superado físicamente en la jugada. "Martínez, es un crimen, es increíble cómo permitió que marcaran ese gol", expresó.

Rio Ferdinand también criticó esa acción en su canal de YouTube. "Está peleando con el hombre en lugar de ir a por el balón, cuando ya está en desventaja por su altura", observó.

Carrick evitó evaluar el contenido de las declaraciones del argentino porque, según explicó, todavía no había visto la entrevista. El entrenador vinculó sus palabras con la frustración posterior a la derrota.

"Después de un partido así, vienes aquí intentando sacar algo positivo, te sientes decepcionado y es normal que afloren las emociones", comentó.

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FOTO: Wayne Rooney (izquierda), junto a Michael Carrick, actual DT del Manchester United.

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El técnico pidió sostener la cohesión interna. "A todos nos importa el equipo y lo demostramos de distintas formas, pero ahora toca permanecer unidos y seguir trabajando", afirmó.

También defendió el compromiso del plantel y aseguró que no duda de su unidad ni de sus ganas de ganar. "Los jugadores han estado magníficos, aunque los resultados no han acompañado, y estaban desesperados por sacar algo positivo del partido", sostuvo.

Carrick, Rooney, Scholes y Ferdinand compartieron una de las etapas más exitosas del Manchester United bajo la conducción de Ferguson. Entre sus títulos se destacan la Premier League y la Champions League de la temporada 2007-08.

El equipo inglés volverá a jugar el domingo 18 de octubre, cuando visite a Leeds United por la séptima fecha de la Premier League. El miércoles 21 viajará a Italia para enfrentar a Como 1907 por la fase de liga de la Champions.