Siniestro fatal dejó a una mujer fallecida en el cruce de la autopista y la A012

FOTO: Una mujer murió en un choque entre un camión y un utilitario en Roldán.

FOTO: Una mujer murió en un choque entre un camión y un utilitario en Roldán.

Una mujer falleció este miércoles 14 de octubre en un accidente de tránsito protagonizado por un camión y un utilitario en la zona de la autopista y la ruta A012, en jurisdicción de Roldán.

El hecho se registró alrededor de las 15 y motivó la intervención Samco, que acudieron al lugar.

De acuerdo con la información policial disponible hasta el momento, el siniestro fue caratulado preliminarmente como homicidio culposo en accidente de tránsito.

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Por el momento, no trascendieron las identidades de la víctima ni de las personas involucradas, como tampoco las circunstancias en las que se produjo la colisión.

La información es de carácter extremadamente preliminar y se aguardan mayores precisiones oficiales para establecer cómo ocurrió el accidente.