La Fórmula 1 anuncia el regreso de los motores V8 para 2030 y despierta la expectativa de los fanáticos

Buenos Aires, 14 octubre (NA) – El presidente de la Fórmula 1, Ben Sulayem, anunció el retorno de los motores V8, un cambio que ha generado gran expectativa entre los seguidores de la categoría. Este anuncio se realizó en el contexto de la incorporación del Gran Premio de Ruanda, marcando así el regreso de la Fórmula 1 a África tras tres décadas, siendo la última carrera en el continente en Sudáfrica en 1993.

El nuevo V8 estará disponible en 2030. Como piloto, lo primordial es contar con coches más ligeros, por lo que se espera que pesen alrededor de 80 kilogramos menos. Aunque tal vez no debería compartir esta información con los medios en este momento. Además, se buscará reducir en al menos un 50 por ciento la inversión en investigación y desarrollo del motor. Finalmente, el enfoque también estará en los aficionados; se trata del sonido, no solo del ruido”, comentó Sulayem junto a Stefano Domenicali, director ejecutivo de la F1.

La decisión de regresar a los motores V8 surge en parte como respuesta al descontento generado por las actuales unidades de potencia. Desde 2014, la categoría ha utilizado motores híbridos de seis cilindros, pero el aumento de la proporción eléctrica del 20% al 50% en la nueva configuración ha sido objeto de críticas por su efecto en el rendimiento y la emoción de las carreras.

Entre las preocupaciones expresadas se encuentran las dificultades para mantener un rendimiento adecuado cuando los autos operan a bajas revoluciones. A su vez, los aficionados han manifestado su deseo de volver a tener motores más grandes y con un sonido más característico, como los V8, V10 y V12.

La última vez que se utilizaron motores V8 en la Fórmula 1 fue durante las temporadas comprendidas entre 2006 y 2013.