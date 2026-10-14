Ricardo Montaner vuelve a la Argentina: cuándo y dónde serán sus próximos shows

Ricardo Montaner volverá a presentarse en la Argentina en marzo de 2027, luego de la exitosa gira que realizó a principios de este año. El cantante anunció nuevas fechas para reencontrarse con sus seguidores en distintas ciudades del país.

Bajo el lema “Una vuelta más para que seas feliz”, el artista recorrerá Mendoza, Buenos Aires y Mar del Plata, con un repertorio que incluirá algunas de las canciones más reconocidas de su trayectoria. Las entradas para los recitales ya se encuentran a la venta.

La noticia llega después de una última visita marcada por la respuesta del público. En aquella oportunidad, Montaner destacó la recepción de sus admiradores y expresó su agradecimiento por el acompañamiento recibido.

Las fechas y las ciudades de la gira

El cronograma anunciado para marzo incluye tres presentaciones en diferentes puntos del país:

21 de marzo: Mendoza.

24 de marzo: Arena de Buenos Aires.

26 de marzo: Mar del Plata.

La gira permitirá que el cantante vuelva a encontrarse con sus fanáticos en escenarios donde cuenta con una extensa trayectoria y una importante convocatoria.

Los clásicos que sonarán en los recitales

Montaner promete repasar las canciones que marcaron distintas etapas de su carrera y que continúan vigentes entre sus seguidores.

Entre los temas previstos se encuentran “Me Va a Extrañar”, “Tan Enamorados”, “La Cima del Cielo”, “Castillo Azul”, “Si Tuviera Que Elegir” y “El Último Regreso”, entre otros clásicos de su repertorio.

Con más de cuatro décadas de carrera y 25 álbumes de estudio, el músico se consolidó como una de las figuras más reconocidas de la música latina, con canciones que acompañaron a varias generaciones.

Una vuelta celebrada por sus seguidores

En su última visita al país, Montaner se mostró sorprendido por la respuesta del público y por la rapidez con la que se agotaron las entradas para sus presentaciones.

El cantante agradeció el recibimiento y se emocionó ante la ovación de sus admiradores, una experiencia que ahora buscará repetir con esta nueva serie de conciertos.

La propuesta de marzo de 2027 apunta a renovar ese vínculo con el público argentino a través de sus canciones más populares y de un recorrido por los momentos más destacados de su carrera.