Luisa Delfino, homenajeada como Personalidad Destacada de la Cultura en Buenos Aires

Buenos Aires, 14 de octubre (NA) -- La destacada periodista Luisa Delfino será homenajeada como Personalidad Destacada de la Cultura en el ámbito de la Comunicación y el Periodismo por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

Según informaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas, la ceremonia se llevará a cabo el 22 de octubre, a partir de las 17.00. El proyecto de declaración fue establecido en febrero de este año.

El comunicado destaca: "Declararse Personalidad Destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el ámbito de la Comunicación y el Periodismo, a la periodista argentina Luisa Delfino, en reconocimiento a su destacada trayectoria profesional y a su aporte al periodismo, la cultura y el fortalecimiento del debate democrático".

A sus 74 años, la periodista entrerriana cuenta con más de 55 años de experiencia en medios de comunicación y ha estado al frente de "Te escucho", su emblemático programa en Radio Rivadavia, durante 34 años. Este ciclo, que se emite de medianoche a 2.00, pone al oyente como protagonista, permitiendo que las personas compartan sus preocupaciones y problemas, aunque se excluyen temas de religión y política.