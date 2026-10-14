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Luisa Delfino, homenajeada como Personalidad Destacada de la Cultura en Buenos Aires

El acto se llevará a cabo el próximo 22 de octubre en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

14/10/2026 | 15:25Redacción Cadena 3

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Luisa Delfino será declarada Personalidad Destacada de la Cultura.

FOTO: Luisa Delfino será declarada Personalidad Destacada de la Cultura.

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Buenos Aires, 14 de octubre (NA) -- La destacada periodista Luisa Delfino será homenajeada como Personalidad Destacada de la Cultura en el ámbito de la Comunicación y el Periodismo por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

Según informaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas, la ceremonia se llevará a cabo el 22 de octubre, a partir de las 17.00. El proyecto de declaración fue establecido en febrero de este año.

El comunicado destaca: "Declararse Personalidad Destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el ámbito de la Comunicación y el Periodismo, a la periodista argentina Luisa Delfino, en reconocimiento a su destacada trayectoria profesional y a su aporte al periodismo, la cultura y el fortalecimiento del debate democrático".

A sus 74 años, la periodista entrerriana cuenta con más de 55 años de experiencia en medios de comunicación y ha estado al frente de "Te escucho", su emblemático programa en Radio Rivadavia, durante 34 años. Este ciclo, que se emite de medianoche a 2.00, pone al oyente como protagonista, permitiendo que las personas compartan sus preocupaciones y problemas, aunque se excluyen temas de religión y política.

Lectura rápida

¿Quién será reconocida como Personalidad Destacada?
La periodista Luisa Delfino.

¿Cuándo se llevará a cabo el acto?
El 22 de octubre a las 17.00.

¿Dónde se realizará la ceremonia?
En la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

¿Cuántos años de trayectoria tiene Luisa Delfino?
Más de 55 años en los medios de comunicación.

¿Qué programa conduce Luisa Delfino?
"Te escucho" en Radio Rivadavia.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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