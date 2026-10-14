Mariana rompe el silencio sobre la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Buenos Aires, 14 octubre (NA) -- La separación reciente entre la actriz Julieta Prandi y el músico Emanuel Ortega ha adquirido un nuevo giro tras las declaraciones de Mariana, quien ha sido señalada como la supuesta tercera en discordia. En sus declaraciones, Mariana se defendió de los rumores que la involucran en la ruptura de la pareja.

Según la información que ha circulado en las últimas horas, la separación se habría originado tras una acalorada discusión entre Prandi y Ortega. Esta pelea se habría producido cuando la actriz llegó inesperadamente al estudio de grabación donde el músico estaba trabajando con Mariana en un audiolibro.

Los rumores sugieren que durante esta discusión, Prandi habría acusado a Mariana y a su pareja de infidelidad, lo que llevó a una separación antes de su matrimonio. Sin embargo, la pareja luego se reconcilió y finalmente contrajo matrimonio.

Mariana, quien es amiga cercana de Ana Paula Dutil y tiene vínculos con la familia Ortega, desmintió cualquier relación romántica con Emanuel. En sus declaraciones, enfatizó que los relatos sobre los hechos no son ciertos. "Todo es una mentira total", afirmó.

En su versión, Mariana explicó que llegó al estudio acompañada por Ana Paula, Emanuel y un asistente de producción. Cuando Julieta Prandi apareció de sorpresa, Mariana recordó que se produjo un intercambio de palabras: "Escuchamos el timbre y no sabíamos quién era, y era Julieta que apareció y preguntó qué estaban haciendo. Le dije que leyendo el libro, y le empecé a contar del libro. Ella respondió: ‘Me parece trágico, todos los cuentos del libro’. Yo le respondí: ‘Bueno, tu vida también, lo que vi en la televisión, lo que pasaste’, riéndome".

Después de ese breve encuentro, Mariana decidió abandonar el proyecto, indicando: "Ahí le mandé un mensaje a Ana Paula, le dije: ‘Pasame a buscar, me quiero ir’, y me fui yo con Ana Paula". Aclaró que no había tenido más contacto con Emanuel después de esa ocasión, lo que desmiente las afirmaciones de algunos programas de espectáculos que sugerían lo contrario.

Mariana también expresó que no sabía si Julieta era consciente de su existencia, pero dudó que la discusión entre la pareja se debiera a ella. Sin haber presenciado la pelea, afirmó: "No, no vi nada malo. Al contrario, me parece una pareja maravillosa y lo que más me duele de todo esto son los padres de Emanuel que están grandes y que pasen por esto".

En cuanto a su decisión de dejar el proyecto, Mariana explicó: "Cuando le empecé a leer el libro, a ella (Julieta) la noté prepotente y no pude leer más delante de ella". Aclaró que su salida no se debió a celos, sino a la dificultad de leer ante alguien que genera tensión.