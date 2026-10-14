Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este miércoles 14 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Salta es de light rain, con una temperatura actual de 16°. La sensación térmica se sitúa en 17°. La humedad es del 70%, lo que contribuye a una atmósfera algo pesada. La visibilidad es de 9325 metros y el viento sopla a 4 m/s desde el noreste. La presión atmosférica se mantiene en 1017 hPa.

El clima hoy miércoles 14 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 17°. Las condiciones de lluvia ligera continuarán a lo largo del día, con una humedad que se mantendrá alta. El viento, aunque moderado, no debería afectar significativamente las actividades al aire libre. La visibilidad se mantiene adecuada, permitiendo una buena circulación en la ciudad.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta se presentan variados. Para el jueves 15 de octubre, se anticipa una mínima de 7° y una máxima de 12°, con cielo cubierto. El viernes 16 de octubre, las temperaturas oscilarán entre 11° y 18°, con lluvias ligeras. El sábado 17 de octubre, se espera un rango de 11° a 14°, también con lluvias. Finalmente, el domingo 18 de octubre, la mínima será de 9° y la máxima de 17°, con cielo parcialmente nublado.