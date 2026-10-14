Vivir con miedo al agua: la crecida del río Uruguay amenaza a vecinos de Paso de los Libres

FOTO: La crecida del río Uruguay amenaza a vecinos de Paso de los Libres.

FOTO: La crecida del río Uruguay amenaza a vecinos de Paso de los Libres.

FOTO: La crecida del río Uruguay amenaza a vecinos de Paso de los Libres.

Vivir a media cuadra del río y observar cómo crece día tras día se convirtió en una preocupación constante para Betty, vecina del barrio 25 de Mayo de Paso de los Libres, Corrientes. En una entrevista con Cadena 3, relató cómo la crecida afecta su vida cotidiana y la de las familias que habitan cerca de la costa.

“Todos los días miramos, vamos a controlar y sube un poquito”, contó sobre el nivel del agua. Según su testimonio, el río se encuentra alrededor de los 12 metros y, en las crecidas más importantes, puede alcanzar los 14 o 15 metros.

La preocupación no se limita a la posibilidad de que el agua llegue a las viviendas. Betty también advirtió sobre la presencia de animales peligrosos en la zona, entre ellos víboras y arañas. Además, relató que apareció un yaguareté —según describió, serían tres animales de pelaje oscuro— que estaría matando ovejas y gallinas.

Un comedor comunitario afectado por la inundación

Betty tiene un comedor comunitario y explicó que los niños que asisten debieron ser evacuados. La inundación también afectó la producción de verduras que su familia destinaba al comedor.

“Mi marido tiene allá abajo, que se inundó ya todo. Él plantaba; de ahí teníamos la verdura para el comedor. Está todo bajo agua”, relató.

Aunque su vivienda todavía no quedó alcanzada directamente por el agua, la cercanía del río mantiene en alerta a la familia. La vecina recordó que, durante las crecidas más importantes, el agua llega hasta la calle frente a su casa.

El movimiento de las pertenencias también representa un problema para quienes deben abandonar sus hogares. Heladeras, roperos y otros muebles pueden deteriorarse durante los traslados o quedar bajo el agua si la inundación avanza rápidamente.

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Evacuaciones, alertas y familias que no quieren abandonar sus casas

Según Betty, personal de Defensa Civil y de Prefectura recorre habitualmente la costa para advertir a los vecinos sobre la evolución del río y ofrecer asistencia para las evacuaciones.

Sin embargo, muchas familias se resisten a dejar sus viviendas por temor a perder sus pertenencias. “Hay algunos que quedan cuidando porque les faltaron chapas”, explicó. En esos casos, las mujeres y los niños suelen trasladarse a un alojamiento para evacuados en un regimiento, mientras algunos hombres permanecen en las casas.

La situación refleja la vulnerabilidad de quienes viven en terrenos fiscales cercanos al curso de agua. Betty señaló que muchas familias se instalaron allí con el paso de los años y que varias generaciones crecieron en el mismo lugar.

También mencionó la posibilidad de que se construyan viviendas en la zona de El Instituto de Vivienda de Corrientes (INVICO), una alternativa que podría ofrecer una salida a quienes deben afrontar evacuaciones reiteradas y pérdidas materiales cada vez que el río crece.

El Niño y la incertidumbre por los próximos meses

La vecina aseguró que recibió advertencias sobre la posibilidad de que las condiciones más difíciles se extiendan durante el verano, entre diciembre y febrero. Mientras tanto, el monitoreo diario del nivel del río mantiene en vilo a quienes viven en las zonas más expuestas.

El fenómeno de El Niño está asociado con cambios en los patrones de lluvia y puede favorecer crecidas en la cuenca del Plata. No obstante, la evolución del río Uruguay y las proyecciones para el Paraná dependen de las precipitaciones y de las condiciones hidrológicas de cada cuenca.

Para las familias que viven junto al agua, la incertidumbre tiene consecuencias concretas: abandonar sus hogares, trasladar lo que pueden salvar y afrontar el riesgo de perder nuevamente sus pertenencias.

La historia de Betty expone una realidad que se repite en las zonas ribereñas: la crecida no solo amenaza las viviendas, sino también los medios de subsistencia y la vida cotidiana de comunidades que, en muchos casos, no cuentan con otra alternativa habitacional.

Entrevista de Rodolfo Barili.