"El Niño" no da tregua en el Litoral y volvieron a cerrar uno de los circuitos en las Cataratas

FOTO: Las Cataratas del Iguazú cierran por "El Niño" mientras Entre Ríos y Corrientes enfrentan inundaciones

Buenos Aires, 14 octubre (NA) – El fenómeno "El Niño" continúa afectando al Litoral argentino, llevando al cierre del Circuito Garganta del Diablo en las Cataratas del Iguazú. Además, las inundaciones siguen impactando en las provincias de Entre Ríos y Corrientes.

Las autoridades del Parque Nacional Iguazú informaron que el Circuito Garganta del Diablo se encuentra inhabilitado desde este miércoles debido a un cierre preventivo, motivado por el incremento del caudal del Río Iguazú.

Asimismo, el Sendero Verde también está cerrado para visitantes debido a condiciones meteorológicas adversas. La decisión se mantendrá según lo determinen los guardaparques a lo largo del día.

Situación actual en el Litoral

El Instituto Nacional del Agua (INA) emitió un informe reciente donde advierte sobre la posibilidad de eventos de precipitación en los próximos siete días, principalmente en el sector noreste de la Cuenca del Plata, con acumulaciones que se consideran moderadas.

En el Sistema Uruguay, el tramo medio está experimentando una onda de crecida, que ha generado excedencia de alerta en las secciones de Alvear, La Cruz, Yapeyú, Paso de los Libres y Bonpland.

En el tramo inferior, se registra un aumento en la franja límite de aguas altas y medias altas, asociado al tránsito de la onda de crecida en el embalse. Las mediciones en las secciones de Concordia, Puerto Yeruá, Colón y Concepción del Uruguay también muestran excedencia del nivel de alerta.

En cuanto al Sistema Paraguay - Iguazú – Paraná, el Alto Paraná en Guairá muestra el tránsito de una onda de crecida en aguas medias altas y altas, superando las marcas alcanzadas anteriormente, en relación con las lluvias en el sector no regulado.

El río Iguazú en Andresito está transitando una onda de crecida en aguas altas, correlacionada con las lluvias de los últimos días que han provocado acumulaciones significativas.

En Yacyretá, se ha observado un notable aumento en las aguas altas, resultado de la combinación de los tránsitos actuales del río Iguazú y del Alto Paraná, además de un incremento de afluencia desde la cuenca local por efecto de las lluvias en la región.

Respecto a la situación del río Paraná en Corrientes - La Paz, se está viendo un ascenso vinculado a la onda de crecida en aguas medias altas y altas, influenciada por el patrón de descarga de Yacyretá.

Agencia NA