Boca enfrenta la lesión de Villa tras la caída ante Vasco da Gama en la Sudamericana

Buenos Aires, 14 de octubre (NA) -- Las consecuencias de la dura derrota sufrida por 1 a 0 frente a Vasco da Gama de Brasil en el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana continúan generando complicaciones en el entorno de Boca Juniors.

Además de la inconformidad colectiva e individual por el rendimiento exhibido en "La Bombonera", el entrenador Rodolfo Arruabarrena encendió las alarmas respecto al estado físico del colombiano Sebastián Villa, quien finalizó el encuentro con una seria molestia articular.

El extremo colombiano ingresó a los 13 minutos del segundo tiempo con la intención de aportar profundidad a la ofensiva del equipo. Sin embargo, en su segunda intervención, presionó la salida del conjunto carioca, recuperó el balón, enganchó hacia adentro y disparó con fuerza de zurda, aunque su remate se fue desviado. En esa jugada, realizó un movimiento incorrecto en el apoyo que le causó un esguince en su tobillo derecho.

A pesar del evidente dolor, Villa permaneció en el campo de juego hasta el pitazo final sin solicitar la sustitución, aunque se lo vio notablemente afectado en su capacidad de aceleración y despliegue físico. Al concluir el partido, se retiró rengueando hacia el vestuario.

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, Arruabarrena comentó sobre la situación del futbolista: "Villa entró y en la segunda jugada que tuvo pateó de zurda e hizo un mal movimiento. Tiene el tobillo bastante hinchado", explicó el entrenador, quien, aunque intentó ser cauteloso, reconoció la necesidad de una evaluación formal: "Con un poco de hielo supongo que no habrá problema, pero el cuerpo médico deberá determinar el cuadro exacto".

Durante la jornada de este miércoles, el delantero acudirá a un centro médico especializado para realizarse estudios por imágenes que confirmen la gravedad del compromiso ligamentario y el grado de inflamación en la articulación.

El gran dilema en Boca Predio radica en los plazos de recuperación: el partido de vuelta se disputará el próximo martes 20 de octubre en Río de Janeiro. La participación de Villa en la delegación dependerá del grado del esguince y de su tolerancia al dolor durante los entrenamientos semanales. Sin embargo, dado el valor estratégico del duelo continental, tanto el cuerpo técnico como el jugador agotarán todas las instancias para que pueda estar disponible.