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De qué murió Jorge "Locomotora" Castro

Quimey reconstruyó los minutos previos al deceso del excampeón mundial.

14/10/2026 | 10:42Redacción Cadena 3

Perspectiva Buenos Aires

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Jorge “Roña” Castro falleció a los 59 años a causa de un infarto masivo tras descompensarse durante una salida familiar, según confirmó su hija Quimey en declaraciones televisivas. 

El trágico episodio ocurrió en las instalaciones de un bingo en Morón, donde el excampeón mundial de boxeo se encontraba junto a su hija y su expareja. 

La Policía Científica determinó que se trató de un fallecimiento por causas naturales, descartando otras hipótesis iniciales.

“Fue de manera natural, tuvo un infarto. Le empezó a doler el pecho y no lo pudo resistir, fue una cuestión de 15 minutos, nada más”, relató Quimey

De acuerdo con su testimonio, el deportista fue al baño y al regresar manifestó el malestar. De inmediato, personal del establecimiento lo trasladó a una habitación privada para realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras esperaban a los médicos, pero no lograron reanimarlo y se constató el deceso en el lugar sin llegar a trasladarlo a un centro de salud.

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Pese a que el informe policial preliminar consignó que Castro padecía diabetes y presentaba bajos niveles de insulina al momento del hecho, las pericias forenses ratificaron la falla cardíaca fatal

El caso permanece bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 8 de Morón. En medio del dolor, su hija pidió recordar al ídolo deportivo por su calidez humana: “Quiero que se lo recuerde de la manera que lo recordamos todos. Él era bueno, así como era, no le importaba nada”.

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Lectura rápida

¿Quién falleció?
Jorge “Roña” Castro, excampeón mundial de boxeo.

¿Cuándo ocurrió el fallecimiento?
El fallecimiento ocurrió durante una salida familiar.

¿Dónde se produjo el hecho?
En un bingo en Morón.

¿Cómo se produjo el fallecimiento?
A causa de un infarto masivo tras descompensarse.

¿Por qué se considera un fallecimiento natural?
La Policía Científica determinó que fue por causas naturales, descartando otras hipótesis.

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