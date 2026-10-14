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Clima en Rosario: cómo seguirá el tiempo este miércoles 14 de octubre

Este miércoles 14 de octubre, Rosario presenta un clima templado con temperaturas que oscilarán entre 13° y 20°. Se espera un cielo parcialmente nublado y vientos suaves del sureste.

14/10/2026 | 12:11Redacción Cadena 3

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Clima en Rosario: pronóstico del tiempo para el 14 de octubre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Rosario es de broken clouds, con una temperatura actual de 18°. La sensación térmica es de 19°, con una humedad del 77%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 3.6 m/s desde el sureste, y la presión atmosférica se sitúa en 1020 hPa.

El clima hoy miércoles 14 de octubre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 13° y una máxima de 20°. Las condiciones climáticas indican un cielo parcialmente nublado, con vientos suaves que podrían aportar algo de frescura a la tarde. La humedad se mantendrá en niveles altos, lo que podría generar una sensación térmica ligeramente superior a la temperatura real.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Rosario se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para el jueves 15 de octubre, se espera una mínima de 13° y una máxima de 22°, con cielo despejado. El viernes 16 de octubre, la mínima descenderá a 12° y la máxima será de 19°, con probabilidad de lluvias ligeras. El fin de semana, el sábado 17 de octubre, se anticipa un clima más fresco, con mínimas de 8° y máximas de 20°, y un cielo despejado. Finalmente, el domingo 18 de octubre, la mínima será de 9° y la máxima alcanzará los 22°, con cielo mayormente despejado.

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