FOTO: Conmoción en La Plata por la muerte de Sergio Montero, la famosa estatua viviente

Buenos Aires, 14 de octubre (NA) – Sergio Montero, reconocido por su actuación como estatua viviente en La Plata, fue hallado sin vida en su domicilio, generando gran conmoción en la ciudad.

La triste noticia se hizo pública el miércoles, cuando efectivos policiales confirmaron que Montero fue encontrado sin vida en su hogar, ubicado en la calle 76, entre 13 y 14.

Según la información proporcionada, los agentes llegaron al lugar tras recibir el aviso de un conocido, quien expresó no tener noticias del artista desde hacía varios días.

Aunque el caso se encuentra en plena investigación, la hipótesis más considerada es que se quitó la vida. Esta suposición proviene de lo que comentó un amigo de Montero, quien indicó que había recibido un mensaje y un video en el que el artista manifestaba intenciones de suicidarse.

Durante 25 años, Montero brindó alegría a las peatonales y plazas de la ciudad con su caracterización de estatua viviente. Vestido de blanco y manteniendo una figura inmóvil, cautivaba a niños y adultos, quienes ahora lo recuerdan con nostalgia.

Recientemente, Montero había estado luchando incansablemente por justicia por la muerte de su hija, Abril Muriel Montero, en Colombia, donde residía con su pareja. Desde un principio se habló de suicidio; sin embargo, el entorno del artista sostiene que se trató de un femicidio.