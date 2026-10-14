Passerini confirmó que continúan las obras en Córdoba pese a la incertidumbre por la visita del Papa

El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, confirmó que continúan los trabajos de preparación para una eventual visita del papa León XIV a la ciudad, pese a la incertidumbre sobre el viaje por el estado de salud del pontífice. El mandatario municipal sostuvo que las tareas previstas siguen adelante mientras esperan novedades oficiales del Vaticano.

“En este momento estamos trabajando, seguimos trabajando”, afirmó Passerini, quien señaló que mantiene una comunicación cotidiana con el padre Juan Martínez, encargado de la coordinación operativa de los preparativos por parte de la Iglesia.

El intendente explicó que ya comenzó el proceso de desmalezado y limpieza del predio de Fadea, donde se proyecta una de las principales actividades de la visita. Aunque se trata de un espacio perteneciente al Estado nacional, indicó que el municipio asumió las tareas a pedido de la Arquidiócesis de Córdoba, encabezada por el cardenal Ángel Rossi.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Passerini también destacó la restauración de la Catedral de Córdoba y los trabajos en el Arzobispado, que continúan según lo previsto. En ese sentido, diferenció las obras vinculadas directamente con la posible llegada del Papa de otros trabajos urbanos que forman parte de la gestión municipal.

“La repavimentación de la ciudad en un 99% no tiene que ver con la venida del Papa”, aclaró.

La salud de León XIV y la expectativa por su llegada

Consultado sobre la posibilidad de que el pontífice finalmente viaje a Córdoba y a la Argentina, Passerini sostuvo que la prioridad es su recuperación y que las decisiones deben quedar en manos de los profesionales médicos.

“La operación ha sido de una magnitud mayor a la prevista y obviamente ahora dependerá del tiempo de recuperación”, expresó.

El intendente manifestó su confianza en que León XIV se recuperará y podrá concretar la visita. “Tengo mucha fe, primero de que se va a poner bien, de que se va a recuperar y que lo primero que va a hacer va a ser venir a Córdoba”, afirmó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Mientras se aguarda una comunicación oficial sobre el viaje, el municipio mantiene la coordinación con las autoridades eclesiásticas y provinciales para avanzar con los preparativos.

Córdoba incorporó siete ambulancias y seis motos para el 107

Durante la actividad, Passerini también destacó la incorporación de siete ambulancias y seis motos para reforzar el servicio municipal de emergencias 107.

El intendente vinculó el incremento de la demanda sanitaria con la pérdida de cobertura de obras sociales y prepagas en el contexto de la crisis económica. Según explicó, esa situación genera una mayor presión sobre el sistema público de salud.

Las nuevas unidades fueron diseñadas y fabricadas en Córdoba, con equipamiento local. Además, incorporan modificaciones de seguridad definidas a partir de la experiencia de los trabajadores del 107.

Entre las características mencionadas por Passerini se encuentra la colocación de los tubos de oxígeno fuera del habitáculo y la reorganización del espacio de trabajo dentro de las ambulancias.

El jefe municipal remarcó que el objetivo es mejorar las condiciones de atención y prevenir accidentes. También recordó la intervención del servicio de emergencias durante el siniestro ocurrido en avenida Chacabuco, donde, según señaló, los pacientes llegaron estabilizados al Hospital de Urgencias.

El nuevo equipamiento permitirá reforzar el dispositivo sanitario previsto para los eventos multitudinarios que se desarrollen en la ciudad.

Passerini repudió los destrozos durante la marcha de mujeres

Por otra parte, el intendente repudió los actos de vandalismo registrados durante las manifestaciones del fin de semana largo en Córdoba. Si bien reconoció el derecho a manifestarse, cuestionó los daños ocasionados en edificios públicos, comercios y espacios históricos.

“Yo repudio que frente a cualquier manifestación que es legítima, que respeta derechos, aprovechen un puñado de delincuentes para vandalizar”, sostuvo.

Passerini mencionó daños en el Solar de Tejeda, la antigua Legislatura y distintos comercios, además de las pintadas en la avenida Hipólito Yrigoyen. Aseguró que el municipio comenzó a trabajar desde el domingo para reparar los destrozos y restablecer la normalidad.

El intendente aclaró que la Municipalidad y la Provincia se harán cargo de la reparación de los daños, y reclamó que quienes cometen estos hechos sean identificados.

También explicó que, para la organización de la movilización, se habían establecido condiciones destinadas a preservar la convivencia y la circulación. Entre otras cuestiones, indicó que no se autorizó la instalación de un escenario que interrumpiera durante tres días consecutivos el sector del Patio Olmos.

Passerini señaló que Córdoba recibió una importante afluencia turística durante el fin de semana largo y defendió la necesidad de compatibilizar el derecho a la protesta con el funcionamiento de la ciudad y la actividad comercial.

Informe de Gonzalo Carrasquera.