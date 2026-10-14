Una rosarina pagó 37 mil dólares por una camioneta robada: "Perdí todos los ahorros de mi vida"

Victoria, una mujer de Rosario, perdió los ahorros de toda su vida al comprar una camioneta Toyota SW4 Diamond 2022 que encontró publicada en Mercado Libre por poco más de 37 mil dólares. El vendedor, identificado como Alejandro Roberto Martín Alonso, de 42 años, le dijo que era médico, que vivía en Villa María y que trabajaba en Río Cuarto. “Perdí todo, todos los ahorros de mi vida, saqué un crédito en el banco para comprarla, un crédito que se me termina en tres años”, relató en diálogo con Ahora País por Cadena 3.

La operación se concretó el sábado en un hospital de Río Cuarto, donde el hombre se presentó vestido de médico y saludó a distintas personas como si trabajara allí. Victoria fue acompañada por su exmarido y revisó la documentación del vehículo. “Todo coincidía, patente, número de chasis, porque también se lo miré, coincidía”, explicó. El vendedor también firmó un boleto de compraventa y le entregó los papeles antes de recibir el dinero.

El engaño quedó al descubierto cuando ambos emprendieron el regreso a Rosario. Su exmarido se adelantó con el auto, se detuvo con las balizas y le advirtió que habían sido estafados. Según contó Victoria, un hombre que sería cómplice del vendedor se comunicó con ellos y les reveló lo ocurrido. La camioneta era robada y tenía documentación adulterada para hacerla pasar por un vehículo legal. “En plena ruta me caigo al piso, me golpeo la cara, las rodillas, me descompuse. No lo podía creer”, recordó.

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Tras regresar a Rosario, Victoria intentó realizar la denuncia, pero le indicaron que debía presentarse en Río Cuarto. Finalmente, acudió a la Fiscalía N.º 1 de esa ciudad y entregó los documentos y las pruebas que había reunido. También manifestó su preocupación porque, según la información que recibió, el acusado se dirigía a Córdoba para concretar otra operación. “Yo lo que quería era que esto salga a la luz para que no le pase a otra persona”, sostuvo.

Alonso acumula, según se informó durante la entrevista, más de cuatro condenas y seis causas vinculadas con estafas en tribunales de Córdoba y San Luis. Victoria cuestionó que pudiera continuar operando y reclamó que la Justicia actúe para evitar nuevas víctimas. “En este momento no me interesa recuperar el dinero”, afirmó, y agradeció la difusión de su caso: “Esto es una luz para las personas que en este momento están por vivir algo tan oscuro como lo que me pasó a mí”.

Entrevista de Rodolfo Barilli.