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Vecinos encontraron un perro tipo pitbull suelto y denuncian falta de respuesta oficial

El animal se encontraba en avenida Santa Ana al 6363 y tanto la policía como la municipalidad respondieron que hasta que el can no se judicialice no pueden actuar.

14/10/2026 | 16:48Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Encontraron un perro de tipo pitbull y hay preocupación por qué hacer con el animal.

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Un perro aparentemente cruza de pitbull, encontrado suelto en avenida Santa Ana al 6363, generó preocupación entre vecinos y trabajadores de una concesionaria de la zona. Según relató Lucas Quiroga, quien trabaja en la zona, a Cadena 3, el animal —que habría atacado a otros perros— fue capturado y se encuentra desde ayer en un canil dentro de las instalaciones de la concesionaria donde trabaja.

“Logramos agarrar al perro y desde ayer lo tenemos adentro de un canil. No logramos que ni la policía ni la municipalidad venga a retirarlo, porque no lo podemos soltar. Es un perro potencialmente peligroso”, explicó Quiroga.

Agregó que, pese a insistir durante dos días, tanto la policía como la municipalidad respondieron que hasta que el animal no se judicialice no pueden actuar. “Lo que tenemos que hacer nosotros es soltar el perro y esperar hasta que muerda a alguien para que recién hagan algo. Eso es lo que no logramos entender”, reclamó.

Desde la Municipalidad de Córdoba, explicaron el procedimiento vigente. Existe la ley provincial 9685, que regula el tratamiento de perros potencialmente peligrosos en la vía pública. En estos casos corresponde actuar a la Patrulla Ambiental (no a la Policía Ambiental, que solo interviene con fauna exótica o silvestre).

El primer paso es realizar una denuncia formal del hecho —perro suelto potencialmente peligroso y posibles agresiones a otros animales— y llamar al 911 para activar el protocolo.

Informe de Celeste Benecchi.

Lectura rápida

¿Qué animal fue encontrado suelto? Un perro aparentemente cruza de pitbull.

¿Quién relató la situación? Lucas Quiroga, un trabajador de la zona.

¿Cuándo fue capturado el perro? Desde ayer.

¿Dónde fue encontrado el perro? En avenida Santa Ana al 6363.

¿Por qué no lo retiran? La policía y la municipalidad indicaron que no pueden actuar hasta que el animal no se judicialice.

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