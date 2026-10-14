Galarza Fonda apoya a River en el Superclásico y destaca su vínculo con Messi

Buenos Aires, 14 de octubre (NA) -- El mediocampista paraguayo Matías Galarza Fonda fue consultado sobre el Superclásico que enfrentarán River y Boca el 1° de noviembre en la Bombonera, y expresó: "Cien por ciento a que gane River".

En una rueda de prensa previa al encuentro contra New York City FC por una nueva jornada de la Major League Soccer (MLS), Galarza Fonda recordó su tiempo en el club y reafirmó su lealtad: "Soy hincha de River desde chico, apoyándolo desde donde me toque; sigo siendo jugador de River y siempre voy a alentar por mi club".

El paraguayo tuvo un paso para el olvido por el "Millonario". Tras llegar proveniente de Talleres de Córdoba, no logró alcanzar el rendimiento que había demostrado en su anterior club y fue parte de los jugadores que terminaron en el Container Gate en el predio de entrenamiento en Cantillo.

Luego de un destacado rendimiento en el Mundial 2026, que tuvo lugar en Estados Unidos, Canadá y México, Galarza Fonda fue cedido al Inter Miami, en medio de incertidumbres sobre su futuro en el equipo de Núñez.

El jugador también se refirió a su relación con el reciente retirado emblema de la Selección argentina: "Llevo tres partidos con él, trato de aprender siempre un montón; Leo en todo momento sabe que es un fenómeno y un ídolo para mí".

Las "Garzas" lograron una victoria en su último encuentro, con un doblete de Lionel Messi, y se posicionaron en el segundo lugar de la Conferencia Este, detrás de Nashville, ambos equipos ya clasificados para los playoffs en búsqueda del título.

Además, el Inter se medirá esta noche ante el New York City Football Club por una nueva fecha de la MLS, a partir de las 20:30 (hora argentina) en el Nu Stadium.