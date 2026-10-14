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El polémico gol que le anularon a River ante Sarmiento por una mano de Vera

"El Millonario" visita al "Verde" en Junín por el partido pendiente de la fecha 11 del campeonato.

14/10/2026 | 20:37Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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El momento de la mano de Fausto Vera. (Captura)

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Una polémica arbitral marcó el partido entre Sarmiento y River, por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026. En el segundo tiempo, con el local ganando 1-0 gracias a un tanto de Julián Contrera, el árbitro Sebastián Zunino anuló un gol de Gonzalo Montiel tras la intervención del VAR.

La jugada se generó con un centro de Fausto Vera que Montiel terminó definiendo de cabeza en el área chica. El referí, luego de revisar la acción en el monitor, cobró una mano del volante millonario previa al envío e invalidó el tanto.

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La decisión generó reclamos de los jugadores de River y debate entre los hinchas. Hasta el momento del gol anulado, Sarmiento mantenía la ventaja en el Estadio Eva Perón, en un encuentro clave para las aspiraciones de River en la tabla anual y en la pelea por clasificar a los playoffs de la Zona B.

Minutos más tarde, Montiel volvió a aparecer y esta vez sí puso el empate en el marcador en el Eva Perón de Junín.

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/Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el partido? Se anuló un gol de Gonzalo Montiel por intervención del VAR.

¿Quién fue el árbitro del encuentro? El árbitro fue Sebastián Zunino.

¿Cuándo se produjo la polémica? La polémica ocurrió en el segundo tiempo del partido.

¿Dónde se jugó el partido? El partido se jugó en el Estadio Eva Perón.

¿Por qué se anuló el gol? Se anuló por una supuesta mano de Fausto Vera previa al gol.

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