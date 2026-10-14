El polémico gol que le anularon a River ante Sarmiento por una mano de Vera

FOTO: El momento de la mano de Fausto Vera. (Captura)

Una polémica arbitral marcó el partido entre Sarmiento y River, por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026. En el segundo tiempo, con el local ganando 1-0 gracias a un tanto de Julián Contrera, el árbitro Sebastián Zunino anuló un gol de Gonzalo Montiel tras la intervención del VAR.

La jugada se generó con un centro de Fausto Vera que Montiel terminó definiendo de cabeza en el área chica. El referí, luego de revisar la acción en el monitor, cobró una mano del volante millonario previa al envío e invalidó el tanto.

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¿ESTUVO BIEN ANULADO EL GOL DE RIVER? El árbitro cobró mano de Vera, previo al centro para la definición de Montiel. ¿Qué te pareció? Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max ?? #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E #LPFxTNTSports https://t.co/5I2xJVxjdT — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 14, 2026

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La decisión generó reclamos de los jugadores de River y debate entre los hinchas. Hasta el momento del gol anulado, Sarmiento mantenía la ventaja en el Estadio Eva Perón, en un encuentro clave para las aspiraciones de River en la tabla anual y en la pelea por clasificar a los playoffs de la Zona B.

Minutos más tarde, Montiel volvió a aparecer y esta vez sí puso el empate en el marcador en el Eva Perón de Junín.

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