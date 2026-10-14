La Selección no viajará a Asia en noviembre y busca nuevos rivales

La gira por Asia que tenía programada la Selección Argentina para noviembre se cayó y la AFA analiza quiénes pueden ser los rivales de la próxima fecha FIFA.

La idea original de viajar a jugar amistosos en Asia se diluyó y lo más probable es que el equipo de Lionel Scaloni enfrente a una o dos selecciones sudamericanas.

Con el que más avanzó es Uruguay al que podría enfrentar en el Estadio Único de La Plata (rebautizado Diego Armando Maradona) en el que se hicieron reformas.

Una posibilidad es que los dos amistosos de esta ventana sean contra la Celeste. En ese caso, el otro se jugaría a modo de revancha en Montevideo.

La Plata casi seguro tendrá un partido y el otro, si no se cierra el de Uruguay, se podría jugar en algún estadio del interior del país.

Costa Rica también aparece como una alternativa real.