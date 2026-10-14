La Selección no viajará a Asia en noviembre y busca nuevos rivales
Uruguay y Costa Rica podrían ser los adversarios del equipo de Scaloni en la próxima fecha FIFA.
14/10/2026 | 18:49Redacción Cadena 3
FOTO: El equipo argentino busca rivales
La gira por Asia que tenía programada la Selección Argentina para noviembre se cayó y la AFA analiza quiénes pueden ser los rivales de la próxima fecha FIFA.
La idea original de viajar a jugar amistosos en Asia se diluyó y lo más probable es que el equipo de Lionel Scaloni enfrente a una o dos selecciones sudamericanas.
Con el que más avanzó es Uruguay al que podría enfrentar en el Estadio Único de La Plata (rebautizado Diego Armando Maradona) en el que se hicieron reformas.
Una posibilidad es que los dos amistosos de esta ventana sean contra la Celeste. En ese caso, el otro se jugaría a modo de revancha en Montevideo.
La Plata casi seguro tendrá un partido y el otro, si no se cierra el de Uruguay, se podría jugar en algún estadio del interior del país.
Costa Rica también aparece como una alternativa real.
Lectura rápida
¿Qué evento se canceló? La gira por Asia programada para noviembre por la Selección Argentina.
¿Quién es el entrenador del equipo? El entrenador es Lionel Scaloni.
¿Cuáles son los posibles rivales? Posibles rivales incluyen a Uruguay y Costa Rica.
¿Dónde podría jugar la Selección Argentina? En el Estadio Único de La Plata y posiblemente en Montevideo.
¿Por qué se canceló la gira? La idea de jugar amistosos en Asia se diluyó.