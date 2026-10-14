FOTO: Industriales de Rafaela advierten por la caída del consumo y reclaman condiciones para competir.

FOTO: Industriales de Rafaela advierten por la caída del consumo y reclaman condiciones para competir.

FOTO: Industriales de Rafaela advierten por la caída del consumo y reclaman condiciones para competir.

La industria argentina atraviesa un escenario desafiante, marcado por la caída del consumo y las dificultades para competir con productos importados a menor precio. Así lo planteó Iván Acosta, asesor general del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, durante la muestra industrial “En el Centro de Todo”, que se desarrolla en la ciudad santafesina.

El dirigente explicó que la retracción del consumo comienza a sentirse en los comercios minoristas y luego se traslada a lo largo de la cadena productiva, hasta impactar en las empresas que fabrican bienes como indumentaria, calzado, electrodomésticos y alimentos.

Frente a ese panorama, destacó la diversidad de actividades industriales de Rafaela y su región. Según señaló, la presencia de distintos sectores permite compensar parcialmente las dificultades: cuando una actividad atraviesa un mal momento, otra puede sostener el empleo y la producción.

Acosta consideró que esa característica constituye una fortaleza regional que podría replicarse en otros puntos del país.

Impuestos, crédito e infraestructura: los reclamos del sector

Para mejorar la competitividad, Acosta sostuvo que es necesario avanzar en una serie de cambios vinculados con la estructura impositiva, el financiamiento y la infraestructura.

Entre los principales desafíos mencionó la necesidad de facilitar el acceso al crédito para las empresas que buscan producir, mejorar las condiciones de la logística y garantizar el abastecimiento energético. También pidió actualizar las normativas laborales y tributarias para acompañar las transformaciones de la actividad industrial.

El asesor planteó que las dificultades no se limitan a los costos de producción. También existen obstáculos para trasladar mercadería o ampliar la capacidad de las fábricas cuando faltan caminos adecuados, energía eléctrica o gas suficiente.

En ese contexto, consideró que los encuentros entre empresarios, funcionarios y otros actores resultan fundamentales para discutir problemas concretos y acercar soluciones, en lugar de prolongar debates sin resultados.

“No tenemos que hablar de cantidad de intervencionismo, sino de calidad”

Consultado sobre el papel del Estado, Acosta sostuvo que la discusión no debería centrarse en cuánto interviene, sino en cómo lo hace.

“Yo creo que ahí no tenemos que hablar de cantidad de intervencionismo, sino de calidad de intervencionismo”, afirmó.

En su visión, el valor agregado surge del trabajo conjunto entre empresarios, capital, trabajadores y un entorno que permita transformar materias primas en productos elaborados para el mercado interno y la exportación.

También advirtió sobre el impacto de los cambios repentinos en las reglas de juego y consideró que las políticas públicas pueden impulsar o perjudicar el desarrollo industrial, según cómo se implementen.

El planteo coincide con uno de los ejes de la muestra: visibilizar la capacidad de las empresas argentinas para agregar valor y generar producción local.

“En el Centro de Todo”: conectar empresas y generar oportunidades

La muestra industrial reúne a unas 80 industrias y busca funcionar como un espacio de encuentro comercial, además de exhibir la producción regional.

Según explicaron durante la entrevista Acosta y Juan Carlos Basso, titular de Basso S.A. y presidente de la muestra, la iniciativa evolucionó desde una exposición tradicional hacia un ámbito de vinculación entre empresas, potenciales compradores y otros actores del sector productivo.

En ese marco, algunas compañías participan para conocer proveedores y evaluar compras, incluso sin instalar un stand. La propuesta incluye una sala de conferencias y espacios para reuniones individuales, con el objetivo de facilitar contactos y posibles acuerdos comerciales.

Basso, cuya empresa fabrica válvulas para motores, destacó la importancia de mostrar la capacidad productiva argentina y de fortalecer los vínculos entre industrias de la región centro.

El objetivo: acercar la industria a los jóvenes

Acosta señaló que uno de los propósitos centrales del encuentro es que la sociedad conozca a las empresas que producen en el país y comprenda su aporte a la economía.

“Conozcan a quienes agregan valor. Cuídenlos, apóyenlos, potencienlos”, resumió al describir el mensaje que buscan transmitir desde la muestra.

En esa tarea, destacó la participación de entre 400 y 500 estudiantes de escuelas técnicas de la zona, además de alumnos de establecimientos educativos de Rafaela. La intención es acercar a los jóvenes al mundo industrial y despertar su interés por carreras y oficios vinculados con la producción.

El dirigente también convocó a la política, las instituciones educativas, los sindicatos y la ciudadanía a acompañar las transformaciones del sector.

La muestra “En el Centro de Todo” se desarrolla del 14 al 16 de octubre y busca consolidar un espacio de conexión entre el entramado industrial, la educación y el sector público, con el agregado de valor como eje central.

Entrevista de Viva la Radio.