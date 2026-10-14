¿Por qué el papa León XIV eligió visitar una cárcel en Argentina?

FOTO: "El Papa es padre de todos: de las víctimas y de los presos", enfatizó Patricia Alonso.

La secretaria ejecutiva de la Pastoral Carcelaria de la Conferencia Episcopal Argentina, Patricia Alonso, abordó este miércoles los detalles y el significado espiritual de la visita que el papa León XIV realizará, en caso de poder venir al país, a la cárcel de Devoto, el próximo 11 de noviembre.

Durante el encuentro programado de 20 minutos, el pontífice se reunirá con un grupo de entre 60 y 80 internos seleccionados por su trayectoria educativa y religiosa, en momentos en que el penal atraviesa un proceso de traslado de reclusos.

La referente remarcó que la presencia de la Iglesia en las prisiones busca brindar acompañamiento espiritual, talleres laborales y promoción humana, recordando que la persona privada de la libertad pierde su derecho al libre tránsito, pero mantiene intacta su dignidad.

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Al explicar los motivos que impulsaron al Santo Padre a incluir un recinto penitenciario en su agenda oficial en Argentina, Alonso fundamentó la decisión en el mandato evangélico de las "obras de misericordia", citando el pasaje de Mateo 25:36: "Estuve preso y me viniste a ver".

La representante eclesial sostuvo que el Papa ejerce una mirada pastoral centrada en la compasión y en el encuentro con los sectores marginados o "descartados" de la sociedad.

Asimismo, enfatizó que este gesto pastoral no ignora el dolor de las víctimas ni busca eximir del cumplimiento de la ley, sino testimoniar que el encuentro con la fe posee la capacidad de transformar a las personas de ambos lados de la reja.

Frente a los cuestionamientos de diversos sectores sociales que interpretan la visita papal como un eventual "premio" a los reclusos, Alonso subrayó que el Papa actúa como un padre para todos los fieles, abarcando tanto a las víctimas como a quienes están privados de la libertad.

En ese sentido, reflexionó sobre las complejas realidades sociales que condicionan la vida de muchos detenidos, citando las palabras de un obispo salvadoreño: "La Justicia es como la serpiente: muerde a los que están descalzos".

La referente profundizó este concepto señalando la existencia de sectores "descalzos" de educación y de salud, exhortando a la comunidad a no juzgar apresuradamente y a asumir un compromiso activo frente a problemáticas de fondo como las adicciones.

Asimismo, la integrante de la Conferencia Episcopal aclaró que nadie se encuentra exento de la posibilidad de terminar privado de su libertad por imponderables de la vida, como puede ser un accidente de tránsito, por lo que instó a asumir una responsabilidad cívica y humana frente al prójimo.

Explicó que quienes han tenido la oportunidad de criarse en un entorno familiar contenedor y con acceso a oportunidades poseen un deber mayor hacia la construcción social, evitando el mero señalamiento punitivo hacia quienes han caído en el delito.

Finalmente, Patricia Alonso reafirmó que el eje central del mensaje que dejará León XIV en su paso por el penal porteño reside en la esperanza y en la posibilidad de redención de todo ser humano.

En ese sentido, la especialista recordó una frase expresada recientemente por el pontífice en un establecimiento carcelario: "Dios te ama como sos, pero te sueña mejor".

Informe de Agustín González.