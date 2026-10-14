Peregrinos de Traslasierra completaron el Camino de Santiago y difundieron la huella de Brochero

Un grupo de 16 peregrinos de Traslasierra completó el Camino de Santiago, en España, con una experiencia que combinó espiritualidad, amistad y orgullo por las raíces cordobesas.

Durante el recorrido, los caminantes llevaron la imagen de San José Gabriel del Rosario Brochero y compartieron con peregrinos de distintos lugares la historia del santo argentino y su vínculo con la tradición jacobea.

Edgardo Lozada, uno de los integrantes de la delegación, en diálogo con Cadena 3 contó que el grupo terminó el recorrido con mucha alegría y satisfacción. “Las expectativas eran hermosas y lo hemos pasado muy bien”, expresó durante una entrevista radial, en la que también destacó la emoción de haber encontrado muestras de afecto y reconocimiento hacia el Cura Brochero en tierras españolas.

La peregrinación reunió a vecinos de distintas localidades de Traslasierra, entre ellas Villa Dolores, Nono, Villa Cura Brochero, Mina Clavero y Salsacate. Unidos por la fe y el interés por dar a conocer la figura del santo cordobés, los participantes llevaron una remera especialmente diseñada para identificarse durante el trayecto.

Uno de los aspectos que más sorprendió a los peregrinos fue comprobar cuánto conocían otros caminantes la figura del Cura Brochero y la relación espiritual entre ambos caminos.

Según relató Lozada, numerosos peregrinos se acercaron al grupo al reconocer la imagen que llevaban en el pecho. Algunos les regalaron estampitas y otros les mostraron imágenes que habían recibido de visitantes anteriores vinculados con Argentina.

“Nos dejó asombrados que mucha gente conociera a nuestro santo Cura Brochero y la hermandad que había con el Camino de Santiago”, relató.

Para los cordobeses, esas muestras de cariño representaron una confirmación de que la figura de Brochero trascendió las fronteras de su tierra natal. Su legado, asociado a la fe, el compromiso con los más necesitados y la tarea pastoral en las sierras cordobesas, también despierta interés entre quienes recorren una de las rutas de peregrinación más conocidas del mundo.

El Camino de Santiago es una ruta de peregrinación de origen medieval que conduce a Santiago de Compostela, en Galicia, donde se encuentra la catedral que, según la tradición cristiana, alberga los restos del apóstol Santiago.

En Córdoba, el Camino del Peregrino del Cura Brochero propone recorrer lugares vinculados con la vida y la obra del santo, reconocido por su tarea evangelizadora y social en Traslasierra.

Lozada destacó el vínculo entre ambas experiencias y manifestó su convicción de que el camino cordobés puede crecer hasta alcanzar reconocimiento internacional.

“Estoy convencido de que el Camino del Peregrino del Cura Brochero va a ser un camino de trascendencia mundial, como lo es hoy en día el Camino de Santiago”, afirmó.

El grupo ya había participado en distintas peregrinaciones a Villa Cura Brochero, algunas de ellas nocturnas. Una de esas experiencias, realizada el sábado 13 de septiembre, formó parte de la preparación para el viaje a España.

La remera que llevaron los 16 integrantes fue una iniciativa colectiva para difundir la identidad de Traslasierra y dar a conocer la historia del santo. Cada participante aportó su parte para concretar el proyecto y llevar un símbolo de Córdoba hasta Compostela.

Lozada también compartió que una de las principales intenciones de oración del grupo fue por la salud del papa León XIV y expresó su deseo de que pudiera recuperarse pronto y concretar futuras visitas pastorales.

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Cada mañana, antes de continuar la marcha, los peregrinos dedicaban una oración a esa intención, como parte de una experiencia que trascendió el desafío físico del recorrido.

La culminación del Camino de Santiago dejó en los viajeros mucho más que el recuerdo de los paisajes y las etapas recorridas. También les permitió descubrir que la figura del Cura Brochero despierta interés y afecto lejos de las sierras cordobesas.

Con la satisfacción de haber alcanzado la meta, los 16 peregrinos regresan con una convicción renovada: seguir difundiendo la historia del santo y contribuir a que el Camino del Peregrino de Traslasierra gane reconocimiento, convocando a personas de distintos lugares a descubrir una ruta donde la fe, la cultura y la identidad cordobesa se encuentran.

Entrevista de "Amamos Argentina"