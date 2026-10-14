Cinco startups brillan en la final del Startup Battlefield en Disrupt 2026

El Startup Battlefield de TechCrunch Disrupt 2026 ha llegado a su fase culminante, donde cinco innovadoras empresas emergentes se preparan para competir por el prestigioso título y un premio de $100,000. Durante dos días, un total de 20 startups presentaron sus proyectos en el escenario, demostrando sus capacidades ante un panel de jueces expertos.

Este año, las startups finalistas abarcaron cuatro categorías: espacio y IA física, energía y manufactura, tecnología de salud y ciencias de la vida, y seguridad y empresas. Los proyectos van desde órganos humanos en miniatura hasta soluciones para combatir estafas y computación en el espacio.

Las finales se llevarán a cabo el 15 de octubre a las 11:30 AM PDT, y se podrán seguir en vivo tanto en el evento como a través de una transmisión en línea. Los fundadores presentarán sus innovaciones ante otro panel de jueces que decidirá quién se llevará el galardón.

A continuación, se presentan las startups finalistas:

Apate.ai

Apate.ai utiliza miles de agentes de IA que se hacen pasar por víctimas inocentes para aprender sobre las tácticas de los estafadores. Estos agentes pueden responder a llamadas de estafas, seguir enlaces de phishing y unirse a grupos en redes sociales, todo con el fin de recolectar información valiosa.

Flox Intelligence

Flox Intelligence ha desarrollado un sistema de detección de vida silvestre que utiliza dispositivos de borde con sistemas de percepción entrenados en el comportamiento animal. Este sistema permite mantener a los animales alejados de trenes y aeropuertos sin el uso de métodos tradicionales como sirenas o cercas.

Intero Biosystems

Intero Biosystems está creando organoides intestinales humanos, que son tejidos cultivados en laboratorio que imitan el intestino humano. Este enfoque busca mejorar los estudios sobre cómo los medicamentos afectan el cuerpo antes de ser probados en personas.

Industrial Next

Industrial Next ha creado estaciones robóticas impulsadas por IA que permiten a las líneas de producción ser reconfiguradas en minutos, lo que facilita la automatización de tareas complejas que normalmente requieren intervención humana.

Satlyt

Satlyt está desarrollando un software que permite a varios satélites compartir la carga de trabajo de grandes tareas computacionales en el espacio. La startup ya ha volado su software en dos misiones de demostración, buscando mejorar la eficiencia operativa de las naves espaciales.