La inflación en Estados Unidos se disparó en septiembre por el aumento de la gasolina

Buenos Aires, 14 de octubre (NA) -- Los precios al consumidor en Estados Unidos experimentaron un aumento mayor al esperado durante septiembre, impulsados principalmente por el incremento en los costos de la gasolina, lo que llevó la inflación anual a su nivel más alto desde mayo, según el informe publicado hoy por el Departamento del Trabajo de Estados Unidos.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) mostró un crecimiento del 0,6 por ciento en comparación con agosto y un 3,7 por ciento respecto al mismo mes del año anterior. Los analistas habían anticipado un aumento anual del 3,6 por ciento.

En septiembre, los precios de la gasolina se elevaron un 9,1 por ciento, representando más de la mitad del incremento mensual del IPC, y un 34,2 por ciento en relación al año anterior. En términos generales, los precios de la energía crecieron un 5,2 por ciento durante el mes, tras un aumento del 2,1 por ciento en agosto.

Este aumento en los precios se produce en medio de la continuidad de la guerra en Irán, que sigue interrumpiendo los suministros de energía desde Medio Oriente, elevando así los costos del combustible.

Las presiones inflacionarias no se limitaron al sector energético. El IPC subyacente, que excluye los precios volátiles de alimentos y energía, también subió un 0,3 por ciento por segundo mes consecutivo, alcanzando un 2,6 por ciento en comparación con el año anterior.

"Las presiones subyacentes sobre los precios se amplían más allá de la energía", afirmó Anshul Sharma, director de inversiones en Savvy Wealth, quien subrayó que el aumento en los costos de vivienda y tarifas aéreas son maneras en que los precios del combustible impactan a los consumidores.

"Esta no es una buena noticia para la Reserva Federal", advirtió Tiffany Wilding, economista de PIMCO, quien destacó que el repunte en la inflación en el sector inmobiliario es especialmente preocupante.

El informe, más optimista de lo que se esperaba, incrementó la presión sobre la Reserva Federal antes de su reunión programada para definir políticas el 27 y 28 de octubre, donde los inversores especulan sobre otra posible alza en las tasas de interés.