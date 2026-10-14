Argentina cerró la primera fase con una goleada en el Mundial de Hockey sobre Patines

FOTO: Argentina venció a Chile en el Mundial de Hockey sobre Patines.

En el Pabellón Arena de Asunción, Argentina derrotó a Chile 4 a 0 por la tercera fecha del Grupo B del Mundial de Hockey sobre Patines de Paraguay, cerró la Fase Regular y se clasificó segunda. Los goles fueron anotados por Navarro, Martínez, Mena y Bridge.

Así las cosas, la Selección irá contra Italia en los cuartos de final el próximo viernes.

Los playoff quedaron conformados de la siguiente manera:

España-Chile

Argentina-Italia (sería desde las 14.30)

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Francia-Suiza

Portugal-Angola

Todos los encuentros irán el viernes. El sábado serán las semifinales y el domingo la final.

Transmite Cadena 3 Argentina, desde el Pabellón Arena de Asunción, con Mario Celedón (en los relatos), Ariel Ortiz y Mario Márquez (en los comentarios); en VIVO para las plataformas y en el aire de Cadena 3 Mendoza y Cadena 3 San Juan.