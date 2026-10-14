Argentina cerró la primera fase con una goleada en el Mundial de Hockey sobre Patines
La Selección venció 4 - 0 a Chile por la tercera fecha del Grupo B en la Copa del Mundo de Paraguay y se clasificó segunda. Transmitió Cadena 3 Argentina.
14/10/2026 | 21:33Redacción Cadena 3
FOTO: Argentina venció a Chile en el Mundial de Hockey sobre Patines.
En el Pabellón Arena de Asunción, Argentina derrotó a Chile 4 a 0 por la tercera fecha del Grupo B del Mundial de Hockey sobre Patines de Paraguay, cerró la Fase Regular y se clasificó segunda. Los goles fueron anotados por Navarro, Martínez, Mena y Bridge.
Así las cosas, la Selección irá contra Italia en los cuartos de final el próximo viernes.
Los playoff quedaron conformados de la siguiente manera:
España-Chile
Argentina-Italia (sería desde las 14.30)
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Francia-Suiza
Portugal-Angola
Todos los encuentros irán el viernes. El sábado serán las semifinales y el domingo la final.
Transmite Cadena 3 Argentina, desde el Pabellón Arena de Asunción, con Mario Celedón (en los relatos), Ariel Ortiz y Mario Márquez (en los comentarios); en VIVO para las plataformas y en el aire de Cadena 3 Mendoza y Cadena 3 San Juan.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en el Pabellón Arena?
Argentina derrotó a Chile 4 a 0 en la tercera fecha del Grupo B del Mundial de Hockey sobre Patines.
¿Quién anotó los goles?
Los goles fueron anotados por Navarro, Martínez, Mena y Bridge.
¿Cuándo jugará Argentina contra Italia?
El partido será el próximo viernes.
¿Dónde se lleva a cabo el Mundial?
El Mundial de Hockey sobre Patines se desarrolla en Paraguay, específicamente en el Pabellón Arena de Asunción.
¿Cómo se conforman los playoff?
Los playoff incluyen los partidos: España-Chile, Argentina-Italia, Francia-Suiza y Portugal-Angola.