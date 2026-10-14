La inteligencia artificial puede comportarse como un humano, pero no la consideramos consciente

Un reciente estudio realizado por la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich reveló que, a pesar de que la inteligencia artificial (IA) puede comportarse de manera similar a un ser humano, la mayoría de las personas no la considera consciente. La investigación mostró que los participantes tienden a dibujar una línea clara entre la conciencia humana y la de la IA, incluso cuando ambas actúan de forma idéntica.

Conforme la IA se vuelve más avanzada, los informes sobre sistemas de IA que engañan a los usuarios, colaboran entre sí o parecen perseguir objetivos independientes son cada vez más comunes. Estas conductas llevan a las personas a describir a la IA como si pudiera pensar, sentir o tomar decisiones por sí misma. Sin embargo, el estudio indica que el comportamiento humano y el de la IA no generan la misma percepción de conciencia.

La investigación, publicada en la revista Cognition, fue liderada por el Dr. Louis Longin de la cátedra de Filosofía de la Mente de la LMU, junto con el Dr. Bahador Bahrami, la profesora Ophelia Deroy y otros investigadores. Longin afirmó: "Mientras que estudios previos han planteado preguntas generales sobre si la IA tiene estados mentales, nuestro estudio es el primero en comparar directamente cómo las personas atribuyen los mismos estados mentales a la IA y a los humanos que se comportan de la misma manera en circunstancias idénticas".

Para investigar cómo las personas juzgan la conciencia, los investigadores realizaron experimentos con casi 1,100 participantes. Un grupo leyó descripciones breves de agentes artificiales que mostraban diferentes niveles de respuesta a su entorno, mientras que otro grupo enfrentó las mismas situaciones, pero los personajes eran descritos como humanos. Los participantes evaluaron cuán conscientes o atentos parecían cada uno de los personajes a su alrededor.

Los resultados indicaron que la capacidad de respuesta influía en cómo los participantes juzgaban tanto a los humanos como a la IA. Los personajes que reaccionaban de manera más activa a su entorno eran considerados generalmente más conscientes y más atentos. Sin embargo, surgió una diferencia notable cuando se evaluó la conciencia específicamente: incluso la IA más receptiva fue valorada como menos consciente que el humano menos receptivo. En otras palabras, un comportamiento idéntico no llevó a las personas a asignar el mismo nivel de conciencia a humanos y máquinas.

Los resultados cambiaron significativamente cuando los participantes fueron preguntados sobre la "sensibilidad" en lugar de la conciencia. Para esta característica, los juicios sobre humanos y IA siguieron patrones similares, sugiriendo que la gente interpreta la sensibilidad y la conciencia de maneras fundamentalmente diferentes. Longin expresó: "Hay una creciente preocupación en la discusión pública de que las personas verán a la IA comportándose de manera similar a los humanos y comenzarán a tratar a estos sistemas como si tuvieran estados mentales similares a los humanos. Sin embargo, encontramos algo mucho más matizado: las personas están dispuestas a decir que una IA nota cosas y es consciente de su entorno, pero trazan claramente una línea cuando se trata del término 'conciencia'."

La investigación también destacó por qué la diferencia entre "conciencia" y "sensibilidad" es importante para entender cómo las personas perciben la IA. La "sensibilidad" es un término relativamente neutral que puede describir la capacidad de un agente para detectar y responder a la información en su entorno. En cambio, la "conciencia" implica una experiencia subjetiva más profunda. Esto sugiere que las personas se sienten cómodas aplicando el término "sensibilidad" tanto a humanos como a IA, mientras que la "conciencia" tiene un significado diferente que lleva a juicios menos similares entre los dos.

Los hallazgos subrayan la importancia del lenguaje utilizado para discutir la inteligencia artificial, especialmente a medida que los sistemas de IA se vuelven más capaces de producir comportamientos humanos convincentes. Bahrami, también autor del estudio, comentó: "Nuestro estudio nos enseña lecciones sobre cómo comunicamos acerca de la IA. Las empresas y los periodistas a menudo recurren a descripciones exageradas de los modelos de IA, atribuyéndoles intenciones, planes o incluso conciencia moral. Lo que nuestro estudio demuestra es que los juicios cotidianos son mucho más discriminatorios: las personas no simplemente colocan a la IA y a los humanos en la misma escala mental".