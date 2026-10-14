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Julieta Ortega se refiere a la posibilidad de una reconciliación entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega

La actriz compartió detalles de una conversación con Emanuel, quien atraviesa un difícil momento tras su separación.

14/10/2026 | 18:10Redacción Cadena 3

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Julieta Ortega

FOTO: Julieta Ortega

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Buenos Aires, 14 de octubre (NA) -- La reciente separación entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega, que ocurrió a solo 27 días de su matrimonio, tomó por sorpresa a familiares y seguidores. En este contexto, la actriz Julieta Ortega se refirió a una conversación que tuvo con su hermano tras ver su primera entrevista después de la ruptura.

Según reporta la Agencia Noticias Argentinas, Emanuel Ortega brindó una entrevista en la que se mostró confundido y pidió respeto por su situación, asegurando que "no tiene nada que decir" sobre lo sucedido.

Durante una charla con Ángel de Brito en el programa Bondi Live, Julieta Ortega expresó su preocupación al ver a su hermano en esa situación. "No, pará. Yo no había hablado con Emanuel porque dije 'pobre, debe estar triste, voy a bancar unos días'. Porque encima si me están llamando a mí de todos lados, a él...", comenzó a relatar.

La actriz explicó que la confusión en la entrevista se debió a que Emanuel no quería ser descortés con la prensa. "Vi la nota atrás de la puerta y me asusté. Lo llamé y le dije 'Manu, ¿qué te pasa? ¿qué hacés atrás de la puerta?'. Fue espectacular la respuesta. Me dijo 'No, Julieta, la nota la editaron. Yo estaba entrando, me agarraron con la puerta cerrando y no les quise cerrar la puerta'", detalló.

Entre risas, Julieta Ortega continuó comentando la actitud de su hermano: "Y él, te lo juro porque lo conozco, es tan correcto que habrá dicho 'no les voy a cerrar la puerta porque ya estoy mitad adentro, no voy a salir ni les voy a cerrar la puerta, les explico así'. Y yo le dije 'Emanuel, quedó rarísimo. No tenés que hacer eso. Tipo, la próxima salí'".

Respecto a la posibilidad de una reconciliación entre Emanuel Ortega y Julieta Prandi, la actriz no descartó que puedan solucionar sus diferencias. "Todo puede ser. Lo que lamento es, no por ella, en general, es que la gente se apura a veces... En esos impulsos armás un quilombo...", concluyó.

Lectura rápida

¿Qué sucedió con Emanuel Ortega y Julieta Prandi?
Se separaron a solo 27 días de su matrimonio, lo que sorprendió a familiares y seguidores.

¿Qué dijo Julieta Ortega sobre su hermano?
Expresó su preocupación al verlo en una entrevista confusa y trató de contactarlo para saber cómo estaba.

¿Cómo reaccionó Emanuel en la entrevista?
Pidió respeto por su situación y afirmó que no tenía nada que decir sobre la separación.

¿Qué comentó Julieta sobre la actitud de Emanuel?
Dijo que su hermano no quería ser descortés con la prensa al no cerrar la puerta durante la entrevista.

¿Hay posibilidades de reconciliación entre la pareja?
Julieta Ortega no descartó que puedan solucionar sus diferencias en el futuro.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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