Llega a Córdoba Cirkus Cirkör, una de las compañías de circo más importantes del mundo
Será el miércoles 21 de octubre desde las 22 en el Quality Arena.
14/10/2026 | 18:26Redacción Cadena 3
FOTO: Llega a Córdoba Cirkus Cirkör.
Cirkus Cirkör, una de las compañías de circo contemporáneo más importantes y prestigiosas del mundo, llega a Córdoba el 21 de octubre con Knitting Peace, su espectáculo más poético y conmovedor.
Reconocida internacionalmente por su excelencia artística y su impacto visual, la compañía sueca presenta una experiencia escénica de nivel mundial, aclamada por la crítica en los principales teatros y festivales internacionales.
Con una duración aproximada de 85 minutos, sin intervalo y apto para todo público, Knitting Peace cuenta con cinco artistas de circo y un músico en vivo que crean un universo hipnótico hecho de cuerdas, hilos y cuerpos en movimiento.
A través del lenguaje del circo contemporáneo, la obra propone una poderosa metáfora sobre el encuentro humano, la cooperación y la búsqueda de la paz, generando una conexión íntima y duradera con el público. Una propuesta artística sensible, intensa y absolutamente única.
Lectura rápida
1. ¿Qué compañía llega a Córdoba?
Cirkus Cirkör llega a Córdoba con su espectáculo Knitting Peace.
2. ¿Cuándo se presenta el espectáculo?
El espectáculo se presenta el 21 de octubre.
3. ¿Cuál es la duración del espectáculo?
La duración de Knitting Peace es de aproximadamente 85 minutos.
4. ¿Qué temática aborda la obra?
La obra propone una metáfora sobre el encuentro humano, la cooperación y la búsqueda de la paz.
5. ¿Quiénes participan en el espectáculo?
El espectáculo cuenta con cinco artistas de circo y un músico en vivo.