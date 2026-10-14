Llega a Córdoba Cirkus Cirkör, una de las compañías de circo más importantes del mundo

Cirkus Cirkör, una de las compañías de circo contemporáneo más importantes y prestigiosas del mundo, llega a Córdoba el 21 de octubre con Knitting Peace, su espectáculo más poético y conmovedor.

Reconocida internacionalmente por su excelencia artística y su impacto visual, la compañía sueca presenta una experiencia escénica de nivel mundial, aclamada por la crítica en los principales teatros y festivales internacionales.

Con una duración aproximada de 85 minutos, sin intervalo y apto para todo público, Knitting Peace cuenta con cinco artistas de circo y un músico en vivo que crean un universo hipnótico hecho de cuerdas, hilos y cuerpos en movimiento.

A través del lenguaje del circo contemporáneo, la obra propone una poderosa metáfora sobre el encuentro humano, la cooperación y la búsqueda de la paz, generando una conexión íntima y duradera con el público. Una propuesta artística sensible, intensa y absolutamente única.