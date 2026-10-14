Corea del Norte lleva a cabo pruebas de misiles de crucero lanzados desde submarinos en medio de tensiones

SEÚL, Corea del Sur (AP) — Corea del Norte anunció que llevó a cabo pruebas de misiles de crucero diseñados para ser lanzados desde submarinos, mientras el país continúa fortaleciendo sus capacidades militares en un contexto de estancamiento diplomático con Washington y Seúl.

Los medios estatales norcoreanos informaron el jueves que las fuerzas armadas del país realizaron pruebas con dos tipos de misiles en sus aguas orientales el miércoles. Aunque el informe los catalogó como armas estratégicas, no se especificó si fueron lanzados desde un submarino operativo o desde una plataforma de prueba submarina.

Según los medios, el objetivo de las pruebas era evaluar la preparación de los sistemas de combate submarino de Corea del Norte, mejorar la capacidad de su Armada para llevar a cabo misiones estratégicas y demostrar la fiabilidad de su disuasión nuclear.

Las fuerzas armadas surcoreanas aún no han hecho comentarios sobre las pruebas. Este lanzamiento se suma a una reciente serie de demostraciones de armamento, que incluyeron pruebas de sistemas de misiles hipersónicos el 20 de septiembre y el 3 de octubre. Pyongyang indicó que estas pruebas tenían como finalidad desarrollar un arsenal de armas que pudieran saturar las defensas antimisiles en Corea del Sur y Japón.

En los últimos años, Corea del Norte ha estado trabajando en el desarrollo de diversos misiles balísticos y de crucero capaces de ser lanzados desde el agua. Además, ha informado sobre avances en la construcción de un submarino de propulsión nuclear que planea armar con armas nucleares, mientras el líder Kim Jong Un se enfoca en fortalecer la Armada tras una década de expansión del programa de misiles balísticos del país.

La posible adquisición por parte de Pyongyang de un submarino que pueda operar sigilosamente durante largos períodos y lanzar misiles desde el agua representa una preocupación para sus vecinos, ya que estos lanzamientos serían difíciles de detectar anticipadamente. Sin embargo, existen dudas sobre si Corea del Norte, un país que enfrenta severas sanciones y carece de recursos, puede desarrollar la tecnología necesaria para tales sistemas.

Recientemente, Corea del Norte también realizó ejercicios con fuego real y, por su parte, Kim Jong Un ha continuado haciendo alarde de su programa de armas nucleares, rechazando las ofertas de Washington y Seúl para reanudar una diplomacia que se encuentra estancada desde hace tiempo.

En los últimos años, Kim ha paralizado toda diplomacia y cooperación con Corea del Sur, considerándola un enemigo permanente, en medio de un estancamiento de las negociaciones nucleares con Washington.

Hasta ahora, ha desestimado las exhortaciones del presidente estadounidense Donald Trump para reactivar la diplomacia, que se derrumbó en 2019. Su gobierno exige que la Casa Blanca abandone su política "hostil" hacia Pyongyang y retire las demandas de desnuclearización de Corea del Norte como condición previa para cualquier conversación.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.