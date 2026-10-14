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Ponzio destaca que River enfrenta cuatro finales cruciales tras empate con Sarmiento

El DT de River, Leonardo Ponzio, se refirió a la importancia de los próximos partidos en la tabla anual y la lucha por un lugar en la Copa Libertadores tras el empate 1-1 con Sarmiento.

14/10/2026 | 21:29Redacción Cadena 3

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Ponzio habló sobre la complicada situación de River.

FOTO: Ponzio habló sobre la complicada situación de River.

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Buenos Aires, 14 octubre (NA) — El director técnico de River, Leonardo Ponzio, aseguró esta noche que el elenco "millonario" tiene que jugar "cuatro finales, que son más que importantes", en relación a la tabla anual del certamen, que otorga tres cupos a la próxima edición de la Copa Libertadores de América.

"En cuanto a pelear por la tabla anual, se verá. Habrá que seguir sumando, teníamos seis finales, cinco, y ahora tenemos cuatro de las cuales son más que importantes", indicó Ponzio en conferencia de prensa luego del empate 1 a 1 ante Sarmiento en Junín.

El "Millonario" todavía sigue en puestos de Copa Sudamericana en la tabla anual, donde está a seis puntos del líder Independiente Rivadavia y a cinco de Argentinos, el último en entrar a la Libertadores.

"Sumar, a veces, en cierto punto viene bien, pero siempre vamos a buscar los tres puntos", precisó el DT del elenco Núñez.

Lectura rápida

¿Qué declaró Ponzio tras el partido?
El DT de River mencionó que el equipo tiene cuatro finales importantes por delante en la tabla anual.

¿Cuál es la situación actual de River?
River se encuentra en puestos de Copa Sudamericana, a seis puntos del líder y a cinco del último clasificado a la Libertadores.

¿Cuántas finales le quedaban a River antes del empate?
Antes del empate, Ponzio mencionó que el equipo contaba con seis finales, de las cuales ahora quedan cuatro.

¿Qué busca el equipo en los próximos partidos?
El objetivo del equipo es sumar puntos y buscar siempre la victoria en cada encuentro.

¿Cómo se siente Ponzio sobre el empate?
El DT considera que sumar es positivo, pero siempre aspira a obtener los tres puntos en cada partido.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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