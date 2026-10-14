Ponzio destaca que River enfrenta cuatro finales cruciales tras empate con Sarmiento

Buenos Aires, 14 octubre (NA) — El director técnico de River, Leonardo Ponzio, aseguró esta noche que el elenco "millonario" tiene que jugar "cuatro finales, que son más que importantes", en relación a la tabla anual del certamen, que otorga tres cupos a la próxima edición de la Copa Libertadores de América.

"En cuanto a pelear por la tabla anual, se verá. Habrá que seguir sumando, teníamos seis finales, cinco, y ahora tenemos cuatro de las cuales son más que importantes", indicó Ponzio en conferencia de prensa luego del empate 1 a 1 ante Sarmiento en Junín.

El "Millonario" todavía sigue en puestos de Copa Sudamericana en la tabla anual, donde está a seis puntos del líder Independiente Rivadavia y a cinco de Argentinos, el último en entrar a la Libertadores.

"Sumar, a veces, en cierto punto viene bien, pero siempre vamos a buscar los tres puntos", precisó el DT del elenco Núñez.