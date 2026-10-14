La racha que preocupa a River: 31 partidos consecutivos sin dar vuelta un resultado

River Plate sigue sin encontrar la forma de revertir un marcador adverso. Tras el empate 1-1 ante Sarmiento, el Millonario alcanzó los 31 partidos consecutivos sin conseguir una remontada.

Según el registro, en esa extensa racha el equipo de Núñez acumuló 22 derrotas y 9 empates cada vez que comenzó en desventaja. Es decir, en ninguno de esos encuentros logró transformar el resultado inicial en una victoria.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La última vez que River dio vuelta un partido fue el 6 de noviembre de 2024. Aquella jornada, por la Liga Profesional, venció 3-2 a Instituto en Córdoba después de haber empezado perdiendo.

La estadística, que ya supera los 30 partidos y se acerca a los dos años de duración, pone de manifiesto una de las principales dificultades del conjunto millonario en el último tiempo: la incapacidad de reaccionar cuando recibe el primer golpe.