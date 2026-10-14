La racha que preocupa a River: 31 partidos consecutivos sin dar vuelta un resultado
El "Millonario" igualó este miércoles ante Sarmiento en Junín. Empezó perdiendo y logró empatarlo con gol de Gonzalo Montiel.
14/10/2026 | 21:17Redacción Cadena 3
FOTO: Ponzio, entrenador de River.
River Plate sigue sin encontrar la forma de revertir un marcador adverso. Tras el empate 1-1 ante Sarmiento, el Millonario alcanzó los 31 partidos consecutivos sin conseguir una remontada.
Según el registro, en esa extensa racha el equipo de Núñez acumuló 22 derrotas y 9 empates cada vez que comenzó en desventaja. Es decir, en ninguno de esos encuentros logró transformar el resultado inicial en una victoria.
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Fútbol argentino. River empató con Sarmiento en Junín y no se pudo meter en zona de clasificación
El conjunto de Núñez igualó ante el "Verde" 1-1 en el partido pendiente de la fecha 11 del Torneo Clausura.
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La última vez que River dio vuelta un partido fue el 6 de noviembre de 2024. Aquella jornada, por la Liga Profesional, venció 3-2 a Instituto en Córdoba después de haber empezado perdiendo.
La estadística, que ya supera los 30 partidos y se acerca a los dos años de duración, pone de manifiesto una de las principales dificultades del conjunto millonario en el último tiempo: la incapacidad de reaccionar cuando recibe el primer golpe.
Lectura rápida
¿Qué racha está atravesando River Plate?
River Plate lleva 31 partidos consecutivos sin remontar un marcador adverso.
¿Cuántas derrotas y empates ha acumulado en esta racha?
El equipo de Núñez ha acumulado 22 derrotas y 9 empates.
¿Cuándo fue la última vez que River Plate dio vuelta un partido?
La última remontada fue el 6 de noviembre de 2024, cuando venció 3-2 a Instituto.
¿Dónde se llevó a cabo esa última remontada?
La última remontada de River Plate se llevó a cabo en Córdoba.
¿Cuál es la principal dificultad que enfrenta River Plate actualmente?
La principal dificultad es la incapacidad de reaccionar cuando recibe el primer golpe en un partido.