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La racha que preocupa a River: 31 partidos consecutivos sin dar vuelta un resultado

El "Millonario" igualó este miércoles ante Sarmiento en Junín. Empezó perdiendo y logró empatarlo con gol de Gonzalo Montiel.

14/10/2026 | 21:17Redacción Cadena 3

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Ponzio, entrenador de River.

FOTO: Ponzio, entrenador de River.

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River Plate sigue sin encontrar la forma de revertir un marcador adverso. Tras el empate 1-1 ante Sarmiento, el Millonario alcanzó los 31 partidos consecutivos sin conseguir una remontada.

Según el registro, en esa extensa racha el equipo de Núñez acumuló 22 derrotas y 9 empates cada vez que comenzó en desventaja. Es decir, en ninguno de esos encuentros logró transformar el resultado inicial en una victoria.

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La última vez que River dio vuelta un partido fue el 6 de noviembre de 2024. Aquella jornada, por la Liga Profesional, venció 3-2 a Instituto en Córdoba después de haber empezado perdiendo.

La estadística, que ya supera los 30 partidos y se acerca a los dos años de duración, pone de manifiesto una de las principales dificultades del conjunto millonario en el último tiempo: la incapacidad de reaccionar cuando recibe el primer golpe.

Lectura rápida

¿Qué racha está atravesando River Plate?
River Plate lleva 31 partidos consecutivos sin remontar un marcador adverso.

¿Cuántas derrotas y empates ha acumulado en esta racha?
El equipo de Núñez ha acumulado 22 derrotas y 9 empates.

¿Cuándo fue la última vez que River Plate dio vuelta un partido?
La última remontada fue el 6 de noviembre de 2024, cuando venció 3-2 a Instituto.

¿Dónde se llevó a cabo esa última remontada?
La última remontada de River Plate se llevó a cabo en Córdoba.

¿Cuál es la principal dificultad que enfrenta River Plate actualmente?
La principal dificultad es la incapacidad de reaccionar cuando recibe el primer golpe en un partido.

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