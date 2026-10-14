"Juegos, ¿cuál es tu límite?", el emotivo e intenso musical que conmueve a Córdoba

En los micrófonos de Cadena 3, el productor ejecutivo Agustín Bazán detalló los pormenores del musical “Juegos, ¿cuál es tu límite?”, espectáculo que se presenta todos los sábados de octubre, a las 21, en el Teatro La Brújula de Córdoba, ubicado en Rivadavia 1452.

Bazán explicó que la propuesta comenzó a gestarse hace un año junto a Agustina Di Vico, directora de la escuela BroadLab, y al director y puestista Pablo Silva.

Tras convocar a audiciones en el mes de marzo, la primera realización logró seleccionar a más de 40 talentosos artistas locales para llevar adelante las funciones en la capital provincial.

La obra constituye una impactante adaptación del célebre texto dramatúrgico “Juegos a la hora de la siesta”, de Roma Mahieu, pieza emblemática vinculada a la época de la dictadura en Argentina, cuya versión musical fue desarrollada por el director porteño Marcelo Caballero.

La historia sitúa a la audiencia en una tarde cotidiana, donde un grupo de niños se reúne a jugar en la plaza durante la siesta. Sin embargo, detrás de la dinámica lúdica, comienzan a emerger las realidades de sus hogares, las vivencias con sus padres y el contexto del país, utilizando el juego como una vía canalizadora para develar verdades profundas.

Por su parte, la actriz Trinidad Ortiz Reverte, de 20 años e integrante más joven del elenco, compartió el significado de asumir este reto en su primer proyecto profesional.

La protagonista remarcó que la puesta exige "poner el cuerpo y dar la vida" para comprender la psicología, los silencios y las reacciones de cada personaje en la trama.

Asimismo, destacó que la obra invita a empatizar con los roles individuales y las historias de vida que se van descubriendo paulatinamente a lo largo de la representación.

El espectáculo cuenta con una cuidada preparación técnica y expresiva, respaldada por la coordinación vocal de Matías Arias y la dirección coreográfica de Carolina Vocos.

Los realizadores enfatizaron el fuerte impacto emocional provocado en el público, señalando que la combinación de la potencia coral y la intensidad dramática moviliza a los asistentes hasta las lágrimas.

Esta entrega escénica genera un clima de comunión íntima que caracteriza a las producciones presentadas en la sala de La Brújula.

Finalmente, los jóvenes artistas resaltaron la vigencia de transmitir mensajes de acompañamiento y contención a través de canciones centrales como "No estoy solo", la cual entonan hacia el cierre del show.

La obra invita a reflexionar sobre la importancia de reconocer la vulnerabilidad propia y encontrar refugio en el afecto compartido para superar la soledad.

Entrevista de “Amamos Argentina”.