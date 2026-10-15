Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este jueves 15 de octubre

Este jueves 15 de octubre, el clima en Córdoba se caracteriza por la presencia de lluvias ligeras y temperaturas frescas. La jornada comenzará con una temperatura actual de 14°, con una sensación térmica de 14°. La humedad se mantiene alta, alcanzando el 88%, lo que puede generar una sensación de mayor frescura en el ambiente. El viento sopla a 4 m/s desde el suroeste, lo que contribuye a la inestabilidad del clima.

En cuanto a las temperaturas, se espera que la mínima del día sea de 11° y la máxima alcance los 22°. A lo largo de la jornada, la probabilidad de lluvias ligeras se mantendrá, por lo que se recomienda a los ciudadanos que lleven paraguas o impermeables si planean salir. La visibilidad es buena, alcanzando los 10,000 metros, lo que permitirá una circulación normal en las calles de la ciudad.

Para el resto de la semana, el pronóstico indica que las lluvias continuarán en los próximos días. El viernes 16 de octubre se prevé una mínima de 12° y una máxima de 21°, con condiciones similares de lluvias ligeras. El sábado 17 de octubre, la temperatura oscilará entre 13° y 17°, también con lluvias. Sin embargo, se espera que el domingo 18 de octubre mejore el clima, con un cielo despejado y temperaturas que podrían llegar a los 23°.

Es importante que los ciudadanos estén atentos a las actualizaciones del clima, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. La alta humedad y las lluvias pueden afectar la movilidad y la salud, por lo que se recomienda tomar precauciones. Mantenerse informado sobre el estado del tiempo es fundamental para planificar las actividades diarias.