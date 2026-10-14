Los ganadores de la primera edición de los Martín Fierro de la Música 2026
La primera edición de los Martín Fierro de la Música premió a artistas destacados como María Becerra, Lali Espósito y Tini Stoessel, con varias nominaciones y actuaciones en vivo.
FOTO: Todos los ganadores en la primera edición de los Martín Fierro de la Música 2026
Buenos Aires, 14 de octubre (NA) -- La primera edición de los premios Martín Fierro de la Música tuvo lugar en Tango Porteño, bajo la conducción de Hernán Drago y Edith Hermida. Este evento, que se transmite por Canal 9, cuenta con 26 categorías que resaltan lo más destacado de la música en Argentina.
La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) incorpora una nueva premiación a su extensa lista de reconocimientos. Entre los artistas con más nominaciones se encuentran María Becerra, con 7, Lali Espósito, con 6, y Tini Stoessel, con 5. Las tres compiten en las categorías de Mejor Artista Femenina y Mejor Artista Pop.
La cobertura del evento comenzó a las 19:00 con la tradicional alfombra roja, mientras que la ceremonia principal dio inicio a las 21:00. Antes de la gala, la vereda de Tango Porteño se transformó en un gran escenario con las presentaciones de Euge Quevedo y Ariel Puchetta, junto a Ráfaga.
Durante la apertura del evento, los conductores cedieron la palabra a Luis Ventura, presidente de APTRA, quien anunció en su discurso inaugural que los premios Martín Fierro se expandirían a Uruguay.
Todos los ganadores
Mejor Artista Show en Vivo/Plataformas
Maria Becerra — Quimera Show 360° en River (GANADORA)
La K’onga — Cuartetour
Lali — Lali Tour 2025
Airbag — El Club de la Pelea
Tini — Futttura
Q' Lokura — Q' Lokura en vivo
Emanero — Emanero Tour 2025
Un Poco de Ruido — La Zapada Más Grande Del Mundo
Mejor Artista Urbano
Dante Spinetta
Trueno
J Rei
Duki
L-Gante (GANADOR)
Nicki Nicole
Milo J
Agencia NA
Lectura rápida
¿Qué evento se llevó a cabo?
La primera edición de los premios Martín Fierro de la Música.
¿Quiénes fueron los conductores?
Hernán Drago y Edith Hermida.
¿Cuándo se realizó la ceremonia?
El 14 de octubre de 2026.
¿Dónde tuvo lugar el evento?
En Tango Porteño, Buenos Aires.
¿Quién ganó el premio a Mejor Artista Urbano?
L-Gante fue el ganador en esa categoría.
[Fuente: Noticias Argentinas]