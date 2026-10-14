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Los ganadores de la primera edición de los Martín Fierro de la Música 2026

La primera edición de los Martín Fierro de la Música premió a artistas destacados como María Becerra, Lali Espósito y Tini Stoessel, con varias nominaciones y actuaciones en vivo.

14/10/2026 | 21:00Redacción Cadena 3

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Todos los ganadores en la primera edición de los Martín Fierro de la Música 2026

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Buenos Aires, 14 de octubre (NA) -- La primera edición de los premios Martín Fierro de la Música tuvo lugar en Tango Porteño, bajo la conducción de Hernán Drago y Edith Hermida. Este evento, que se transmite por Canal 9, cuenta con 26 categorías que resaltan lo más destacado de la música en Argentina.

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) incorpora una nueva premiación a su extensa lista de reconocimientos. Entre los artistas con más nominaciones se encuentran María Becerra, con 7, Lali Espósito, con 6, y Tini Stoessel, con 5. Las tres compiten en las categorías de Mejor Artista Femenina y Mejor Artista Pop.

La cobertura del evento comenzó a las 19:00 con la tradicional alfombra roja, mientras que la ceremonia principal dio inicio a las 21:00. Antes de la gala, la vereda de Tango Porteño se transformó en un gran escenario con las presentaciones de Euge Quevedo y Ariel Puchetta, junto a Ráfaga.

Durante la apertura del evento, los conductores cedieron la palabra a Luis Ventura, presidente de APTRA, quien anunció en su discurso inaugural que los premios Martín Fierro se expandirían a Uruguay.

Todos los ganadores

Mejor Artista Show en Vivo/Plataformas

Maria Becerra — Quimera Show 360° en River (GANADORA)

La K’onga — Cuartetour

Lali — Lali Tour 2025

Airbag — El Club de la Pelea

Tini — Futttura

Q' Lokura — Q' Lokura en vivo

Emanero — Emanero Tour 2025

Un Poco de Ruido — La Zapada Más Grande Del Mundo

Mejor Artista Urbano

Dante Spinetta

Trueno

J Rei

Duki

L-Gante (GANADOR)

Nicki Nicole

Milo J

Agencia NA

Lectura rápida

¿Qué evento se llevó a cabo?
La primera edición de los premios Martín Fierro de la Música.

¿Quiénes fueron los conductores?
Hernán Drago y Edith Hermida.

¿Cuándo se realizó la ceremonia?
El 14 de octubre de 2026.

¿Dónde tuvo lugar el evento?
En Tango Porteño, Buenos Aires.

¿Quién ganó el premio a Mejor Artista Urbano?
L-Gante fue el ganador en esa categoría.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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