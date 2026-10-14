Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy miércoles 14 de octubre.
El sorteo número 13058 de la Quiniela Turista se realizó el miércoles 14 de octubre a las 22:15, destacando el número 0872 en la primera posición, interpretado como "Sorpresa".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 13058 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el miércoles 14 de octubre a las 22:15, destacándose el número a la cabeza 0872, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Sorpresa).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 0872
2° 7768
3° 3054
4° 0032
5° 6464
6° 7046
7° 3691
8° 6943
9° 4639
10° 4900
11° 8642
12° 1068
13° 3802
14° 1353
15° 5528
16° 1505
17° 3207
18° 0464
19° 4172
20° 6414
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 13058 de la Quiniela Turista.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El miércoles 14 de octubre a las 22:15.
¿Cuál fue el número ganador?
El número 0872, interpretado como "Sorpresa".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.
¿Dónde se pueden ver los resultados?
Los resultados están disponibles en la nota de Cadena 3.