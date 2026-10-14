Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy miércoles 14 de octubre.

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El número de sorteo 13058 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el miércoles 14 de octubre a las 22:15, destacándose el número a la cabeza 0872, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Sorpresa).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 0872

2° 7768

3° 3054

4° 0032

5° 6464

6° 7046

7° 3691

8° 6943

9° 4639

10° 4900

11° 8642

12° 1068

13° 3802

14° 1353

15° 5528

16° 1505

17° 3207

18° 0464

19° 4172

20° 6414