Karina, Santilli y Caputo al frente de una misión con varios objetivos

Por Sergio Suppo

El Poder Ejecutivo nacional ingresó en una etapa de definiciones políticas y económicas estratégicas de cara a las próximas semanas. Bajo la conducción de Karina Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el operador político Diego Santilli, el oficialismo encabeza una compleja misión para destrabar proyectos centrales en el Congreso de la Nación antes de fines de noviembre.

Entre los objetivos prioritarios de esta mesa de negociación se destacan la aprobación del Presupuesto general, el debate sobre la ley de tierras y la búsqueda de consensos para suspender las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Para lograrlo, el Gobierno busca sellar acuerdos electorales y legislativos con mandatarios provinciales y bloques aliados, mientras intenta contener las iniciativas promovidas por la oposición que puedan comprometer las arcas públicas.

Paralelamente a la agenda parlamentaria, la mesa política del oficialismo mantiene discusiones internas vinculadas a la actividad económica y a la implementación de eventuales medidas complementarias para aliviar la situación de los sectores más afectados. No obstante, fuentes gubernamentales descartan de manera categórica cualquier versión sobre la posible salida de Caputo de la cartera económica, ratificando la continuidad del esquema financiero actual hacia el próximo año electoral.