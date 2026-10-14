FOTO: Condena perpetua para un expolicía que asesinó a dos agentes federales por una discusión de tránsito

Buenos Aires, 14 octubre (NA) -- La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a prisión perpetua de Marcos Fernández, un expolicía bonaerense que en 2016 asesinó a dos efectivos, Juan Carlos González y Carlos Andrés Oxance, tras una disputa relacionada con el tránsito que habían tenido días antes. El ataque, que involucró también a su hijo, fue registrado por una cámara de seguridad de un local comercial.

Juan Carlos González y Carlos Andrés Oxance, dos agentes de la Policía Federal, fueron asesinados a balazos por Marcos Daniel Fernández el 20 de octubre de 2016, en el barrio Atalaya, de la localidad de Isidro Casanova.

De acuerdo con la investigación, el expolicía ya había tenido enfrentamientos previos con los agentes de la Federal a raíz de una cuestión de tránsito. Sin embargo, el día del crimen se encontraron de manera casual en la puerta de una panadería.

En ese momento, Fernández, que se encontraba acompañado por su hijo de 17 años, sacó un arma y disparó a quemarropa contra los agentes. A pesar de que el expolicía alegó defensa propia, las grabaciones de la cámara de seguridad demostraron que uno de los agentes no estaba armado y que el otro no tuvo tiempo de desenfundar su arma. En un juicio posterior, se juzgó a su hijo menor de edad.

En agosto de 2018, el Tribunal Oral en lo Criminal de La Matanza sentenció a Fernández a prisión perpetua, junto a accesorios legales y costas, como autor de "homicidio calificado por alevosía (dos hechos) doblemente agravado por el uso de un arma de fuego y la intervención de un menor de edad, hurto simple y portación ilegal de arma de guerra, todos en concurso real".

En junio de 2020, el Tribunal de Casación Penal provincial desestimó la apelación. Posteriormente, se presentó un recurso ante la Suprema Corte bonaerense. En diciembre de 2023, esa queja fue rechazada. A raíz de esto, la defensa intentó llevar el caso a la Corte Suprema de la Nación.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti declararon inadmisible el recurso de queja de la defensa, conforme al artículo 280 del Código Procesal en lo Civil y Comercial.