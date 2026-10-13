Día de la Madre: proyectan un gasto promedio de $55.800 por regalo en un contexto de consumo cauto

FOTO: Proyectan un gasto promedio de $55.800 para el Día de la Madre. (Foto: NA/ilustrativa)

Por Federico Albarenque

El gasto promedio por regalo para el Día de la Madre alcanzaría los $55.800 y predominaría el consumo presencial relegando al comercio electrónico al segundo lugar, según reveló un informe de la consultora Focus Market.

De cara al festejo que tendrá lugar el próximo domingo 18 de octubre en la Argentina, el reporte recordó que está considerado el segundo acontecimiento comercial más relevante del año para el comercio minorista.

La fecha representa una oportunidad clave para el sector comercial en un contexto donde las ventas minoristas registraron una leve suba interanual del 0,5% en septiembre, pero cayeron un 1,2% respecto a agosto y acumulan una baja del 2,1% en lo que va del año, según datos de CAME.

Al analizar la proyección de la demanda por rubros, el sector de Experiencias, que abarca desayunos a domicilio, cenas o días de spa, se posiciona al frente con el 39% de la elección de los consumidores. Le siguen Perfumería, Cosméticos, Estética y Belleza con un 17%, Indumentaria con un 12% e Informática con un 9%.

El informe ubica más atrás a Flores y Plantas (6%), Calzados (5%), Marroquinería (3%), Tecnología y electrodomésticos (2,5%) y Bazar y Regalos (2%). Con menor incidencia aparecen Bijouterie (1%), Relojería (1%), Lencería (1%), Artículos Deportivos (0,7%), Smartphones (0,5%) y Blanco y Mantelería (0,3%).

En cuanto a los puntos de venta, los centros comerciales de cercanía encabezan la preferencia del público con el 33%. El comercio electrónico representa el 25% de las intenciones de compra, distribuido en marketplaces (40%), tiendas online (24%), Instagram (19%) y Facebook (5%), mientras que los Shoppings (21%), los Outlets (11%) y los Supermercados (10%) completan los canales elegidos.

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• Los valores promedio de los productos más representativos

-Experiencias: un circuito de spa de 2 horas y media, con desayuno o merienda, alcanza un valor de $171.800 (+30% interanual), mientras que un desayuno a domicilio se ubica en $62.000 (+19% interanual).

-Perfumería: un pack nacional de perfume y desodorante cuesta $42.500 (+29% interanual), en tanto que un pack importado de perfume y loción corporal alcanza los $244.832 (+15% interanual).

-Indumentaria y Calzado: una remera básica de algodón se proyecta en $29.900 (+11% interanual), un jean clásico en $96.900 (+8% interanual) y un par de zapatillas urbanas en $94.999 (+6% interanual).

-Flores: la docena de rosas importadas se ubica en $80.000 (+33% interanual), un ramo de 3 varas de lilium en $50.000 y una yerbera individual en $15.000 ($70.000 la docena).

-Tecnología: entre las opciones destacadas figuran tablets de primera marca (4GB RAM y 128GB de almacenamiento) a $469.999 y notebooks.

Al evaluar la coyuntura del consumo, el director de Focus Market, Damián Di Pace, señaló: "La inflación continúa mostrando cierta inflexibilidad y, aunque se observa una desaceleración respecto de los niveles más elevados, todavía estamos lejos de una recomposición sólida del ingreso de los hogares".

El analista destacó que "una parte importante de los hogares todavía está priorizando recomponer su situación financiera antes que aumentar el consumo", señalando que "hay argentinos que vienen de meses de atrasos, refinanciaciones y dificultades para llegar a fin de mes, y recién ahora comienzan a salir de esos procesos de mora".

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