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Argentina pidió al Tribunal del Mar frenar la explotación petrolera en Malvinas

El Gobierno presentó una solicitud de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, en el marco del reclamo por soberanía y recursos naturales.

13/10/2026 | 10:29Redacción Cadena 3

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Sea Lion es un megaproyecto petrolero offshore ubicado en la Cuenca Malvinas Norte.

FOTO: Sea Lion es un megaproyecto petrolero offshore ubicado en la Cuenca Malvinas Norte.

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El Gobierno argentino presentó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar una solicitud de medidas provisionales para impedir la explotación de hidrocarburos por parte del Reino Unido en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte.

La Oficina del Presidente informó que la presentación busca preservar los derechos soberanos argentinos sobre su plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas de manera unilateral por el Reino Unido agraven la controversia reconocida por las Naciones Unidas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Según el comunicado oficial, la medida se enmarca en el procedimiento arbitral que el Gobierno Nacional inició el 28 de septiembre, conforme al Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), para defender la soberanía argentina y los recursos naturales.

El Ejecutivo indicó que la solicitud se fundamenta en el artículo 290, inciso 5, de la CONVEMAR, que permite pedir medidas provisionales mientras se encuentre pendiente la constitución de un tribunal arbitral, con el objetivo de preservar derechos o prevenir daños graves al medio marino si la urgencia de la situación lo requiere.

La República Argentina reafirmó además sus derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, y sostuvo: “Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas”.

Lectura rápida

¿Qué presentó el Gobierno argentino? Una solicitud de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para impedir la explotación de hidrocarburos por el Reino Unido.

¿Cuál es el objetivo de la presentación? Preservar los derechos soberanos argentinos sobre su plataforma continental y evitar agravios a la controversia reconocida por las Naciones Unidas.

¿Cuándo se inició el procedimiento arbitral? El Gobierno Nacional inició el procedimiento el 28 de septiembre.

¿En qué se basa la solicitud de medidas provisionales? En el artículo 290, inciso 5, de la CONVEMAR, que permite solicitar medidas mientras se constituye un tribunal arbitral.

¿Qué derechos reafirmó la República Argentina? Sus derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

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