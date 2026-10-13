Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este martes 13 de octubre

Este martes 13 de octubre, el clima en Córdoba se caracteriza por un cielo cubierto con overcast clouds. La temperatura actual es de 14°, con una sensación térmica de 14°. La humedad se encuentra en un 89%, lo que genera una atmósfera bastante pesada. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla suavemente a 0.82 m/s desde el este.

En cuanto a las temperaturas del día, se espera una mínima de 12° y una máxima de 18°. Las condiciones de viento y humedad indican que el clima se mantendrá fresco durante la jornada. No se prevén lluvias para hoy, aunque la alta humedad puede generar una sensación de incomodidad.

Para los próximos días, el pronóstico indica un cambio en las condiciones climáticas. El miércoles 14 de octubre, se anticipa una mínima de 12° y una máxima de 22°, con light rain. El jueves 15 de octubre, la mínima será de 13° y la máxima de 22°, manteniendo la posibilidad de lluvias ligeras. El viernes 16 de octubre, se espera una mínima de 13° y una máxima de 20°, con cielo nublado. Finalmente, el sábado 17 de octubre, la mínima será de 11° y la máxima de 15°, también con light rain.

En resumen, el clima en Córdoba para este martes 13 de octubre se presenta fresco y nublado, con temperaturas que no superarán los 18°. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para un cambio en el clima en los próximos días, con la llegada de lluvias ligeras.