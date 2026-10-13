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Clima en Tucumán: cómo seguirá el tiempo este martes 13 de octubre

Este martes 13 de octubre, Tucumán presenta un clima fresco con lluvias ligeras. La temperatura oscilará entre 14° y 16°, con alta humedad y viento moderado. Se anticipan más días de lluvia en la región.

13/10/2026 | 12:27Redacción Cadena 3

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas vigentes para la provincia de Tucumán en este momento.

Ahora

Actualmente, el estado del cielo en Tucumán es de light rain, con una temperatura de 16°. La sensación térmica es de 16°, y la humedad se encuentra en un 82%. La visibilidad es de 9399 metros y el viento sopla a 4 m/s desde el sureste.

El clima hoy martes 13 de octubre

Para este martes 13 de octubre, se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 16°. Las condiciones de lluvia ligera continuarán a lo largo del día, con una humedad alta que puede generar una sensación de frescura. La visibilidad se mantiene adecuada y el viento, aunque moderado, no representa inconvenientes para las actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima en Tucumán seguirá siendo similar. Para el miércoles 14 de octubre, se anticipa una mínima de 14° y una máxima de 15°, con light rain. El jueves 15 de octubre, la temperatura oscilará entre 14° y 22°, también con lluvias ligeras. El viernes 16 de octubre, se espera una mínima de 12° y una máxima de 21°, con cielos nublados. Así, la tendencia de lluvias ligeras y temperaturas frescas se mantendrá en la región.

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