Ciberataque en Francia provoca fallas en sistemas de refrigeración de 700 supermercados

PARÍS (AP) — Recientes ciberataques han causado estragos en cadenas de supermercados europeos, provocando que los sistemas de refrigeración se sobrecalentaran en cientos de tiendas en Francia. Este incidente ha llevado a una importante cadena a cerrar sus sitios web que atienden a clientes tanto en Europa como en Estados Unidos.

El ministro de Finanzas de Francia, Roland Lescure, informó ante el Parlamento que aproximadamente 700 de los 10.000 supermercados del país se vieron afectados. Si bien aseguró que no había riesgo para el suministro de alimentos en el país, reconoció que el ataque "toca el corazón de nuestra seguridad alimentaria".

"Fue una llamada de atención para todos", afirmó Lescure.

La fiscalía de París ha comenzado una investigación a través de su unidad de ciberdelincuencia, centrando sus esfuerzos en determinar la magnitud de los daños, que incluyen alimentos echados a perder y potenciales incendios en las tiendas afectadas.

Dominique Schelcher, director general de la cadena de supermercados francesa Cooperative U, reportó que 80 de sus 2.000 tiendas se vieron impactadas. Aunque la mayoría pudo evitar interrupciones en la refrigeración, algunas tuvieron que desechar productos alimenticios. En una publicación en X, mencionó: "Apuntar a equipos esenciales para la conservación de productos frescos es un ataque a la cadena de suministro de alimentos francesa. No tiene precedentes, es extremadamente grave e inaceptable".

La empresa danesa Danfoss, que proporciona el software de gestión de refrigeración, indicó que la mayoría de los sistemas afectados eran de modelos antiguos que ya no recibían actualizaciones de software ni de seguridad. "Danfoss ha aconsejado desde hace tiempo a los clientes mantener actualizados los sistemas soportados con el firmware más reciente, así como operar detrás de un cortafuegos", afirmó la compañía.

Además, Danfoss está colaborando con los clientes afectados para mitigar los daños. Por su parte, el gigante holandés de supermercados Ahold Delhaize comunicó que estaba trabajando para restablecer los sistemas que apagó como medida de precaución. Esta empresa opera marcas como Albert Heijn en Países Bajos, Delhaize en Bélgica y Stop & Shop en Estados Unidos, aunque no proporcionó detalles específicos sobre el ataque.

El martes, las páginas web de varias de sus marcas, incluyendo Stop & Shop, Food Lion y Albert Heijn, se encontraban fuera de servicio, aunque las tiendas permanecían abiertas y atendiendo a los clientes. Ahold Delhaize aseguró que no tenía evidencia de robo de datos de clientes o empleados, y agregó: "Proteger nuestra infraestructura en el mejor interés de nuestros clientes, asociados y socios es una prioridad máxima".

"Pedimos disculpas por cualquier inconveniente que este problema pueda haber causado a clientes y socios", concluyó la empresa.