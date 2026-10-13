Schmuck denunció amenazas contra su familia: "Hay un límite que no hay que cruzar"

La presidenta del Concejo Municipal de Rosario, María Eugenia Schmuck, rechazó las críticas que recibió tras sus declaraciones sobre la economía y la doctrina libertaria, y denunció una campaña de insultos y desprestigio en redes sociales. En diálogo con Juntos por Cadena 3 Rosario, sostuvo que sus dichos fueron sacados de contexto y advirtió sobre las amenazas dirigidas a su entorno familiar. “Me parece que es una campaña absolutamente lamentable”, afirmó.

La polémica se originó a partir de una entrevista en la que Schmuck cuestionó los conocimientos económicos que, según su planteo, expresa el presidente Javier Milei. En ese contexto, mencionó que tiene alumnos identificados con las ideas libertarias en la Facultad de Ciencia Política y sostuvo que, si respondieran en un examen con algunas de las afirmaciones que atribuye al mandatario, los desaprobaría. La concejala aclaró que su comentario no estaba dirigido contra las posiciones ideológicas de los estudiantes, sino contra respuestas que no se ajustaran a los contenidos estudiados.

“Jamás, obviamente, voy a calificar a alguien por sus posiciones ideológicas”, remarcó. La presidenta del Concejo recordó que lleva casi 30 años ejerciendo la docencia y aseguró que cientos de estudiantes pasaron por sus aulas. “Estoy tranquila desde ese punto de vista porque me parece que nada es casual”, agregó, al vincular la difusión de sus declaraciones con el clima de confrontación política y la cercanía de una nueva marcha universitaria.

Schmuck también cuestionó que funcionarios nacionales se involucraran en la controversia y utilizaran sus declaraciones para criticarla públicamente. “Quienes tenemos una función pública tenemos la responsabilidad de trabajar 24-7, no para descalificar al que piensa distinto, sino para resolverle los problemas a la gente”, señaló. En ese sentido, lamentó que “la política se haya vuelto una cloaca en algunas redes sociales” y sostuvo que no responderá a los ataques en esas plataformas, aunque sí dará explicaciones en los medios de comunicación.

Consultada sobre si había desaprobado a algún estudiante por defender ideas libertarias, la concejala respondió con el ejemplo de Lautaro Enríquez, actual edil de La Libertad Avanza y exalumno suyo. “Se sacó 10 y era de mis preferidos. Me cebaba mate todos los días en la facultad”, relató. A partir de ese caso, cuestionó las publicaciones de Enríquez en su contra y lo acusó de recurrir a la mentira y la descalificación. “Es muy chiquito para adoptar esas peores prácticas de la política”, expresó.

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La titular del Concejo defendió además su trayectoria docente y afirmó que siempre mantuvo una buena relación con sus alumnos. “He sido siempre muy responsable, hace casi 30 años todos mis cargos docentes los he ganado por concurso abierto y de oposición”, sostuvo. También explicó que su objetivo en las clases es que los estudiantes conozcan los autores de la carrera, puedan debatir y fundamenten sus respuestas, sin que sus preferencias políticas intervengan en la evaluación. “La mentira tiene patas cortas, chicos. Y en Rosario nos conocemos todos”, agregó.

En medio de la controversia, Schmuck pidió que el debate político vuelva a centrarse en los problemas de la ciudad. En particular, mencionó la discusión sobre la legalización de Uber y reclamó que los concejales de La Libertad Avanza se ocupen de las cuestiones que afectan a los vecinos. “Yo lo que les pido es que en realidad se ocupen de los temas por los cuales la gente nos paga el sueldo”, manifestó.

Otro de los puntos centrales de la entrevista fue la amenaza de muerte que, según contó, recibió su marido, Franco, a través de un mensaje privado en redes sociales. La concejala indicó que su hijo, de 20 años, también quedó expuesto a insultos y ataques en el entorno digital. “Cuando ya se meten con la familia y con las amenazas, me parece que hay un límite que no hay que cruzar”, afirmó, y explicó que decidieron avanzar con la denuncia judicial para que se investigue el origen de los mensajes.

Schmuck sostuvo que las amenazas y los ataques personales no pueden naturalizarse como parte de la discusión pública. Según planteó, las redes sociales permiten que personas detrás de perfiles falsos insulten o intimiden sin dar la cara. “Alguien se tiene que hacer cargo”, reclamó. Además, consideró que las críticas contra ella forman parte de una dinámica de hostigamiento hacia quienes expresan posiciones contrarias al Gobierno nacional. “No nos vamos a callar y menos en la semana de la marcha universitaria”, enfatizó.

Por último, la presidenta del Concejo ratificó su defensa de la universidad pública y cuestionó el tono de las expresiones que atribuyó al Presidente contra quienes discrepan con su gestión. “Para hablar siempre hay que pensar quién sos, de parte de quién y cuáles son tus antecedentes”, reflexionó. Schmuck aseguró que mantendrá sus convicciones democráticas pese a la polémica y concluyó que el debate político debe sostenerse sobre argumentos y diferencias de ideas, sin recurrir a amenazas contra las familias.

Entrevista de Alberto Lotuf.