La versión de por qué se separó Julieta Prandi de Emanuel Ortega: "Lo descubrió"

Apenas 27 días después de haber dado el "sí" en el Registro Civil de San Isidro, Julieta Prandi y Emanuel Ortega confirmaron el fin de su relación tras seis años juntos.

La noticia se conoció este lunes por la noche a través de un comunicado publicado por la conductora en sus redes sociales, desatando de inmediato fuertes versiones sobre los motivos del quiebre.

Durante la última emisión de LAM (América TV), Ángel de Brito reveló la hipótesis que circulaba internamente desde hacía meses: “A nosotros nos había llegado que él tenía una relación con una chica en un estudio de grabación, que ella lo había descubierto y que se había armado un escándalo”.

De acuerdo con lo debatido en el programa, la pareja ya atravesaba una crisis profunda tiempo antes del casamiento, la cual habrían intentado aplacar apresurando el enlace legal.

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En su mensaje público, Prandi dejó entrever razones de peso sin entrar en detalles explícitos: “Decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel. Cada pareja es un mundo con sus propios acuerdos; algunos no son negociables”.

Los integrantes del panel del ciclo de espectáculos coincidieron en que el tono del texto remarca una decisión unilateral motivada por el rompimiento de esos pactos de pareja.

Ante las repercusiones, distintas periodistas del programa se contactaron directamente con la animadora. En respuesta a Laura Ubfal, Prandi pidió prudencia: “Por favor, tratá de que no digan más estupideces. Es lo que escribí y no voy a decir nada más. Necesito descansar y reencontrarme”.

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Asimismo, le expresó a Karina Iavícoli que no saldrá al aire por el momento: “Entendeme que no estoy para hablar. Necesito hacer mi duelo y mi proceso”.

La pareja se había conocido en plena pandemia mediante un intercambio de mensajes en Instagram y celebró su boda civil el pasado 15 de septiembre en una ceremonia íntima. Hasta la fecha, ninguno de los dos ha confirmado formalmente las causas específicas de la ruptura.