El tambo robotizado más alto del mundo está en Tucumán y usa IA para ordeñar

El Tambo Señora Sofía está ubicado a unos 2.800 metros de altura, cerca de Tafí del Valle, y pertenece a la familia Murga. El proyecto nació en 2007 para producir la mozzarella que necesitaban en una pizzería familiar.

Sebastián Murga, responsable del tambo Señora Sofía, detalló a Cadena 3 los avances y el impacto de esta innovadora metodología. "Estamos hablando del único tambo robotizado en Argentina y el más alto del mundo", afirmó Murga. El tambo no solo produce leche, sino que también se dedica al agroturismo y la elaboración de quesos certificados con indicación geográfica.

Diez años después trasladaron el tambo a los Valles Calchaquíes y en 2025 incorporaron dos robots de ordeño adaptados a las condiciones de altura. Cada vaca lleva un chip y puede acercarse voluntariamente al robot cuando necesita ser ordeñada.

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El proceso de ordeña se realiza a través de un sistema que permite a las vacas ordeñarse de manera voluntaria. "Las vacas llevan un chip en la oreja y entran al robot cuando sienten la necesidad de ordeñarse", explicó Murga. Este método también ayuda a incrementar la producción láctea en un 30%.

El sistema identifica a cada animal, registra su producción y utiliza inteligencia artificial para anticipar cuánta leche dará. Algunas vacas llegan a ordeñarse hasta cinco veces por día y el establecimiento informa una producción promedio cercana a 60 litros diarios por animal.

La robotización no solo mejora la eficiencia, sino también el bienestar animal. "Este sistema de ordeña voluntario proporciona mucho confort para las vacas", señaló Murga.

Consultado sobre el impacto en el empleo, Murga sostiene: "No restringe mano de obra, en cambio, se generan más puestos de trabajo al crecer la producción. Con la robotización, el papel del operario cambia a ser un analista de datos".

El tambo actualmente produce entre 27 y 28 litros de leche por vaca al día, y se proyecta alcanzar más. "Estamos en un 50% de nuestra capacidad, el futuro es prometedor", indicó Murga.

Además, subraya la importancia del país: "Argentina tiene recursos naturales y humanos, es un país con potencial". Con esto, Murga espera expandir su modelo de negocio, incluso a otras regiones. "Estamos en crecimiento, pero hay mucho por hacer en el agroturismo y la producción".

Entrevista de La Argentina Posible.